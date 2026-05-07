Nowi ministrowie z klubu Centrum? Mirosław Suchoń o szczegółach
W ciągu najbliższych dni powinniśmy poznać nazwiska nowego wiceministra lub wiceministrów z klubu Centrum. - W zasadzie decyzje już zapadły - przyznał w programie "Debata Polityczna" na antenie Polsat News Polityka przewodniczący ugrupowania Mirosław Suchoń.
Po rozpadzie Polski 2050 premier Donald Tusk przyznał publicznie, że rozważy przydzielenie stanowisk wiceministerialnych parlamentarzystom z nowopowstałego klubu Centrum.
- Niewykluczone, że klub Centrum będzie miał nowych wiceministrów, ponieważ zmieniła się sytuacja - mówił w poniedziałek szef rządu.
ZOBACZ: "Wyłamiemy drzwi". Wicepremier ostro o sytuacji w TK
Stwierdził, że po rozpadzie Polski 2050 Szymona Hołowni powstały dwa kluby o dokładnie tej samej wielkości. - Ja jeszcze o tym nie rozmawiałem, ale nie wykluczam, że będzie ze strony klubu Centrum (...) próba rozmowy na temat zrównoważenia jakichś relacji - powiedział premier.
- Ja będę otwarty, będziemy rozmawiali, ale jeszcze nad tym się nie pochyliłem - dodał.
"W zasadzie decyzje zapadły". Suchoń o zmianach w rządzie
W programie "Debata Polityczna" przewodniczący klubu Centrum był pytany o to, czy liczy na wiceministerialne stanowiska dla siebie i członków swojego ugrupowania.
WIDEO: Mirosław Suchoń o ewentualnej rekonstrukcji rządu
- Ja myślę, że to nie jest kwestia tego, czy my liczymy, czy nie. Jesteśmy częścią koalicji, zobowiązaliśmy się do realizacji postulatów programowych - odpowiedział zagadkowo polityk.
Prowadzący program nie odpuszczał i dopytywał polityka, czy dla niego lub jego ugrupowania przewidziane jest stanowisko w rządzie. Suchoń potwierdził, że najprawdopodobniej dojdzie do zmian na liście wiceministrów.
ZOBACZ: Poczta Polska deweloperem. Szef MAP: Stary model poczty odchodzi do lamusa
- Mogę powiedzieć, że w zasadzie te decyzje już zapadły. Nawet słowa pana premiera potwierdzają - powiedział parlamentarzysta.
Pytany o to, kiedy poznamy nazwiska nowego wiceministra lub wiceministrów odpowiedział, że "jego zdaniem na dniach, może na dużych dniach".
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej