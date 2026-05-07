Nowi ministrowie z klubu Centrum? Mirosław Suchoń o szczegółach

W ciągu najbliższych dni powinniśmy poznać nazwiska nowego wiceministra lub wiceministrów z klubu Centrum. - W zasadzie decyzje już zapadły - przyznał w programie "Debata Polityczna" na antenie Polsat News Polityka przewodniczący ugrupowania Mirosław Suchoń.

Fragment twarzy mężczyzny w okularach na pierwszym planie, w tle sala konferencyjna z ludźmi siedzącymi przy długim stole.
Premier Donald Tusk rozważy przydzielenie stanowisk wiceministrów parlamentarzystom z klubu Centrum

Po rozpadzie Polski 2050 premier Donald Tusk przyznał publicznie, że rozważy przydzielenie stanowisk wiceministerialnych parlamentarzystom z nowopowstałego klubu Centrum.

 

- Niewykluczone, że klub Centrum będzie miał nowych wiceministrów, ponieważ zmieniła się sytuacja - mówił w poniedziałek szef rządu.

 

Stwierdził, że po rozpadzie Polski 2050 Szymona Hołowni powstały dwa kluby o dokładnie tej samej wielkości. - Ja jeszcze o tym nie rozmawiałem, ale nie wykluczam, że będzie ze strony klubu Centrum (...) próba rozmowy na temat zrównoważenia jakichś relacji - powiedział premier.

 

- Ja będę otwarty, będziemy rozmawiali, ale jeszcze nad tym się nie pochyliłem - dodał.

"W zasadzie decyzje zapadły". Suchoń o zmianach w rządzie

W programie "Debata Polityczna" przewodniczący klubu Centrum był pytany o to, czy liczy na wiceministerialne stanowiska dla siebie i członków swojego ugrupowania.

 

- Ja myślę, że to nie jest kwestia tego, czy my liczymy, czy nie. Jesteśmy częścią koalicji, zobowiązaliśmy się do realizacji postulatów programowych - odpowiedział zagadkowo polityk.

 

Prowadzący program nie odpuszczał i dopytywał polityka, czy dla niego lub jego ugrupowania przewidziane jest stanowisko w rządzie. Suchoń potwierdził, że najprawdopodobniej dojdzie do zmian na liście wiceministrów.

 

- Mogę powiedzieć, że w zasadzie te decyzje już zapadły. Nawet słowa pana premiera potwierdzają - powiedział parlamentarzysta.

 

Pytany o to, kiedy poznamy nazwiska nowego wiceministra lub wiceministrów odpowiedział, że "jego zdaniem na dniach, może na dużych dniach".

 

