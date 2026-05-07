Wkrótce zaczyna obowiązywać kolejny etap pakietu bezpieczeństwa GSR2 z unijnego rozporządzenia 2019/2144. Nakłada on obowiązek wyposażenia samochodów osobowych rejestrowanych po raz pierwszy w UE w rozbudowany system inteligentnych asystentów, w tym adaptacyjne światła hamowania.

Głównym celem tych zmian jest ograniczenie liczby kolizji. Jak wynika z danych NHTSA, odsetek kolizji polegających na najechaniu na tył pojazdu wynosi 23-30 proc. Nowe wymogi mają jednak swoich krytyków, którzy wskazują na wzrost cen aut. Pozostaje też pytanie: co z już użytkowanymi pojazdami?

Jak działają adaptacyjne światła hamowania?

Nowoczesny system adaptacyjnych świateł hamowania (ESS), który od lat jest standardem w autach klasy premium, analizuje na bieżąco kilka parametrów:

siłę nacisku na pedał hamulca (gwałtowne hamowanie)

prędkość pojazdu (powyżej 50 km/h)

aktywność systemów bezpieczeństwa takich jak ABS i ESP

Na podstawie tych danych system ocenia, czy hamowanie ma charakter awaryjny. W przypadku wykrycia gwałtownej reakcji na drodze, światła stopu zaczynają pulsować z częstotliwością około 4 Hz, co poprawia ich widoczność.

ZOBACZ: Ważne zmiany dla kierowców od 3 marca. Łatwiej o utratę prawa jazdy

Jak podaje serwis prawo drogowe, badania inżynierów Mercedesa wykazały, że migające światła hamowania skracają czas reakcji kierowcy jadącego z tyłu o 0,2 sekundy. Przy prędkości 80 km/h oznacza to krótszą drogę hamowania o 4,40 m, a przy 100 km/h - aż o 5,50 m.

Co ze starszymi autami?

Regulacja unijna dotyczy wyłącznie nowych samochodów osobowych rejestrowanych po raz pierwszy w Unii Europejskiej od 7 lipca 2026 roku, zdolnych do osiągnięcia prędkości powyżej 50 km/h.

ZOBACZ: Nowe zasady prawa jazdy. Zmiany w UE istotne dla starszych kierowców

Starsze auta nie muszą być modernizowane. Z kolei w przypadku nowych aut homologowanych w UE taki obowiązek istnieje od 7 lipca 2024 roku.

System ESS jest głęboko zintegrowany z elektroniką pojazdu. Działa w oparciu o układy sterowania hamowaniem i komunikację między modułami bezpieczeństwa, dlatego jego montaż w istniejących modelach byłby zbyt kosztowny i technicznie skomplikowany.

Rozporządzenie wprowadza dodatkowe zmiany

Adaptacyjne światła hamowania to tylko jeden z elementów pakietu bezpieczeństwa.

"Zaawansowane systemy hamowania awaryjnego, systemy inteligentnego asystenta kontroli prędkości, awaryjnego utrzymywania pojazdu na pasie ruchu, ostrzegania o senności i spadku poziomu uwagi kierowcy, zaawansowane systemy ostrzegania o rozproszeniu uwagi kierowcy oraz wykrywania obiektów przy cofaniu to układy bezpieczeństwa, które mają duży potencjał znacznego zmniejszenia liczby ofiar" - wylicza Parlament Europejski i Rada (UE) w rozporządzeniu 2019/2144.

ZOBACZ: Dla kogo więzienie za brawurową jazdę? Wiceminister o szczegółach

Obowiązkowy stanie się też rejestrator zdarzeń drogowych (EDR), czyli czarna skrzynka gromadząca dane o prędkości, pozycji pedałów i kącie skrętu kierownicy na kilka sekund przed kolizją i po niej. Nowe samochody muszą być również fabrycznie przystosowane do montażu immobilizera alkoholowego - urządzenia blokującego uruchomienie silnika po wykryciu alkoholu w wydychanym powietrzu.

Pakiet obejmuje też inteligentnego asystenta prędkości (ISA), który ostrzega o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości poprzez komunikaty wizualne oraz zmianę oporu pedału gazu, bez ingerencji w kontrolę pojazdu.

Źródło:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz.U. L 325 z 16.12.2019, s. 1–40).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

red. / polsatnews.pl