Śmierć Łukasza Litewki. "Sąd rozpatrzy zażalenie"

Sąd zajmie się wnioskiem prokuratury o ponowne aresztowanie kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku z udziałem Łukasza Litewki. Posiedzenie wyznaczono na 12 maja.

Prokuratura rozpatrzy zażalenie śledczych

Prokuratura poinformowała, że Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy zażalenie śledczych dotyczące decyzji o zwolnieniu podejrzanego z aresztu.

Prokuratura bada sprawę tragicznej śmierci posła Litewki  

Śledczy nie zgadzają się z wcześniejszą decyzją sądu rejonowego, który dopuścił możliwość wyjścia podejrzanego na wolność po wpłaceniu kaucji.

 

Jak argumentują, zastosowanie tymczasowego aresztu jest konieczne dla prawidłowego zabezpieczenia przebiegu postępowania.

 

 

 

 

"Informuję, iż posiedzenie odwoławcze w sprawie tymczasowego aresztu dla mężczyzny podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki odbędzie się 12 maja 2026 r. o godz. 12.00 w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu” - przekazano w komunikacie.

 

Podejrzany wyszedł po wpłaceniu kaucji

57-letni kierowca Mitsubishi Colt został zatrzymany krótko po wypadku. Mężczyzna tłumaczył, że zasłabł i nie pamięta momentu zdarzenia.

Decyzją sądu rejonowego opuścił areszt po wpłaceniu 40 tys. zł poręczenia majątkowego.

 

Sprawa dotyczy tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka. Śledztwo wciąż trwa, a prokuratura podejmuje kolejne działania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

 

 

Karol Płatek / polsatnews.pl
