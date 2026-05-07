Prokuratura poinformowała, że Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy zażalenie śledczych dotyczące decyzji o zwolnieniu podejrzanego z aresztu.

Prokuratura bada sprawę tragicznej śmierci posła Litewki

Śledczy nie zgadzają się z wcześniejszą decyzją sądu rejonowego, który dopuścił możliwość wyjścia podejrzanego na wolność po wpłaceniu kaucji.

Jak argumentują, zastosowanie tymczasowego aresztu jest konieczne dla prawidłowego zabezpieczenia przebiegu postępowania.

Informuję, iż posiedzenie odwoławcze w sprawie tymczasowego aresztu dla mężczyzny podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki odbędzie się 12 maja 2026 r. o godz. 12:00 w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu. — Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu (@Prok_Okreg_SOS) May 6, 2026

Podejrzany wyszedł po wpłaceniu kaucji

57-letni kierowca Mitsubishi Colt został zatrzymany krótko po wypadku. Mężczyzna tłumaczył, że zasłabł i nie pamięta momentu zdarzenia.

Decyzją sądu rejonowego opuścił areszt po wpłaceniu 40 tys. zł poręczenia majątkowego.

Sprawa dotyczy tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka. Śledztwo wciąż trwa, a prokuratura podejmuje kolejne działania w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

