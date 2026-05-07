W artykule opublikowanym przez rosyjskie media wiceszef Rady Bezpieczeństwa Rosji i były prezydent tego kraju odniósł się do sytuacji w Europie i relacji Warszawy z Berlinem oraz Moskwą.

Miedwiediew o sytuacji naszego kraju: "dwa scenariusze dla Polski"

Dmitrij Medwiediew stwierdził, że Polska stoi przed wyborem między współpracą z Niemcami a Rosją. "Jak wiadomo, u Polski tylko dwa historyczne drogi: albo być biednym wasalem Niemiec, albo partnerem Rosji" - napisał.

Dodał również, że - jego zdaniem - wpływy Berlina w Polsce są znaczące, a polityka Warszawy wobec Moskwy może być inspirowana z zewnątrz.

Oskarżenia o II wojnę światową

W tej samej publikacji Medwiediew odniósł się także do historii, obarczając Polskę współodpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej.

Jak stwierdził, władze Polski powinny "zastanowić się", kto odpowiada za "nagłaśnianie militarnej histerii" i przypomniał - jego zdaniem - historyczną rolę Polski w tamtym okresie.

Wypowiedzi Miedwiediewa wpisują się w szerszą narrację rosyjskich władz, które regularnie krytykują Polskę i jej politykę bezpieczeństwa.

Rosyjscy przedstawiciele wielokrotnie formułowali podobne tezy dotyczące historii II wojny światowej oraz relacji Polski z państwami Zachodu.

