Donald Tusk w czwartek odwiedził Rzym, gdzie spotkał się z papieżem Leonem XIV oraz premier Włoch Giorgią Meloni. W tym czasie w Polsce, pod KPRM oraz prywatnym mieszkaniem premiera w Sopocie, zebrali się manifestanci.

Pikieta na placu zabaw dla dzieci pod oknami mojego rodzinnego mieszkania pod moją nieobecność to szczyt odwagi. Nawrocki i Kaczyński są pewnie dumni z bohaterskiej akcji swoich ludzi. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 7, 2026

Manifestanci protestują przeciwko dołączenia Polski do unijnego programu SAFE. W materiałach publikowanych w mediach społecznościowych podany został dokładny adres, gdzie znajduje się mieszkanie premiera. Grafiki opatrzone są logotypami Klubów Gazety Polskiej oraz Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza.

- Nie pozwolimy na zdradę Tuska, Tusk zapłaci za to cenę. Odpowie przed Trybunałem Stanu. (...) SAFE to zdrada. Pieniądze, ten dług, który mamy zaciągnąć, to pętla na polską szyję - powiedział Bąkiewicz w nagraniu, w którym zachęca do stawienia się pod KPRM.

W piątek do Warszawy przybędą przedstawiciele Komisji Europejskiej, by podpisać umowę, w ramach której Polska zaciągnie na zbrojenia pożyczkę w wys. 43,7 mld zł. Protestujący podkreślają, że Polska dołącza do SAFE wbrew prezydenckiemu wetu.

