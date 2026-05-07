Kreml testuje cierpliwość sąsiada? Rosyjskie drony rozbiły się na Łotwie
Dwa rosyjskie drony rozbiły się na Łotwie - poinformowała w czwartek nad ranem agencja Reutera, dodając, że incydent miał miejsce nieopodal granicy. Jak poinformowała łotewska armia, na terytorium kraju wleciało "kilka" bezzałogowych statków powietrznych. Do mieszkańców zaapelowano o to, aby schronili się w pomieszczeniach, a także zamknęli okna i drzwi.
Łotewski nadawca publiczny poinformował, że dwa rosyjskie drony spadły na terenie Łatgalii we wschodniej części kraju. Dokładne miejsce incydentu nie zostało ujawnione.
Informację o zdarzeniu potwierdziły również Łotewskie Siły Zbrojne. W komunikacie na platformie X czytamy, że łotewska przestrzeń powietrzna została naruszona przez "kilka" dronów. "Do tej pory stwierdzono, że dwa bezzałogowe statki powietrzne spadły na terytorium Łotwy" - wskazano, dodając, że nadleciały one z Rosji.
ZOBACZ: Rosjanie ugrzęźli na froncie. Pierwsza taka sytuacja od trzech lat
"Na miejscu zdarzenia znajdują się jednostki Łotewskich Sił Zbrojnych, Policji Państwowej oraz Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ratunkowej" - poinformowano.
Rosyjskie drony rozbiły się na Łotwie. Do mieszkańców rozesłano alerty
W kolejnym komunikacie łotewska armia wskazała, że zagrożenie dla przestrzeni powietrznej trwa. Do mieszkańców miejscowości Bołowsk i Lucyn rozesłane zostały alerty.
Treść komunikatów zacytował nadawca publiczny. Zaapelowano w nich, aby schronić się w swoich domach, a także zamknąć drzwi i okna. "Jeśli zauważysz nisko lecący, podejrzany lub niebezpieczny obiekt, nie zbliżaj się do niego i zadzwoń pod numer 112" - dodano.
ZOBACZ: Rosja ostrzega dyplomatów w Kijowie. Wezwanie do ewakuacji
Ostrzeżenia obowiązują do odwołania.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej