Łotewski nadawca publiczny poinformował, że dwa rosyjskie drony spadły na terenie Łatgalii we wschodniej części kraju. Dokładne miejsce incydentu nie zostało ujawnione.

Informację o zdarzeniu potwierdziły również Łotewskie Siły Zbrojne. W komunikacie na platformie X czytamy, że łotewska przestrzeń powietrzna została naruszona przez "kilka" dronów. "Do tej pory stwierdzono, że dwa bezzałogowe statki powietrzne spadły na terytorium Łotwy" - wskazano, dodając, że nadleciały one z Rosji.

ZOBACZ: Rosjanie ugrzęźli na froncie. Pierwsza taka sytuacja od trzech lat

"Na miejscu zdarzenia znajdują się jednostki Łotewskich Sił Zbrojnych, Policji Państwowej oraz Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ratunkowej" - poinformowano.

Rosyjskie drony rozbiły się na Łotwie. Do mieszkańców rozesłano alerty

W kolejnym komunikacie łotewska armia wskazała, że zagrożenie dla przestrzeni powietrznej trwa. Do mieszkańców miejscowości Bołowsk i Lucyn rozesłane zostały alerty.

Treść komunikatów zacytował nadawca publiczny. Zaapelowano w nich, aby schronić się w swoich domach, a także zamknąć drzwi i okna. "Jeśli zauważysz nisko lecący, podejrzany lub niebezpieczny obiekt, nie zbliżaj się do niego i zadzwoń pod numer 112" - dodano.

ZOBACZ: Rosja ostrzega dyplomatów w Kijowie. Wezwanie do ewakuacji

Ostrzeżenia obowiązują do odwołania.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni