Kreml podał warunki zwieszenia broni. Zełenski odradza wizytę w Moskwie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało komunikat, według którego zarządzeniem Władimira Putina zawieszenie broni w wojnie w Ukrainie ma rozpocząć się o północy w nocy z czwartku na piątek i potrwać do 10 maja.

"W tym okresie wszystkie grupy rosyjskich sił zbrojnych w strefie specjalnej operacji wojskowej całkowicie zaprzestaną działań bojowych" - podało rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Obchody Dnia Zwycięstwa w Rosji. Kreml podał warunki zwieszenia broni

Resort deklaruje, że zawieszenie broni obejmuje wstrzymanie ataków artyleryjskich, rakietowych, dronowych. Nie będą przeprowadzane uderzenia na żadne cele, łącznie z infrastrukturą i obiektami militarnymi.

Rosjanie zagrozili ponadto, że próby naruszenia zawieszenia broni spotkają się "adekwatną odpowiedzią". Moskwa ponadto ponowiła groźbę ataku na centrum Kijowa, jeśli Ukraina zdecyduje się zakłócić obchody Dnia Zwycięstwa. Ministerstw Obrony uprzedziło także mieszkańców Kijowa i przedstawicieli placówek zagranicznych o konieczności ewakuacji, jeśli siły Ukrainy zaatakują Moskwę.

Na ogłoszenie odpowiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych przypomniał, że Kijów proponował zawieszenie broni, które miało obowiązywać od północy w nocy z poniedziałku na wtorek, ale Rosja zignorowała ofertę.



"Ukraina była gotowa zapewnić całkowite zawieszenie broni, ale w odpowiedzi na naszą pokojową propozycję były tylko nowe rosyjskie ataki, nowe groźby ze strony Rosji" - przekazał Zełenski.

Prezydent Ukrainy zwrócił się także do przywódców państw, którzy zamierzają uczestniczyć w obchodach Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Na Placu Czerwonym zorganizowana ma zostać parada, jednak ze względów bezpieczeństwa odbędzie się ona bez sprzętu wojskowego.



"Mamy też oświadczenia od niektórych państw bliskich Rosji, że ich przedstawiciele zamierzają być w Moskwie. Dziwne pragnienie… w tych dniach. Nie zalecamy tego" - ostrzegł Zełenski.

