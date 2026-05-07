Informację jako pierwsze podały lokalne media, w tym portal RTL Nieuws. Kobieta jest hospitalizowana w klinice Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie, gdzie przechodzi badania.

Jak przekazano, hospitalizowana kobieta jest stewardesą linii KLM i miała kontakt z pasażerką, u której wcześniej potwierdzono zakażenie.

69-letnia obywatelka Holandii pod koniec kwietnia została wyprowadzona z pokładu samolotu lecącego z Johannesburga do Amsterdamu z powodu złego stanu zdrowia. Dzień później zmarła.

Kobieta wcześniej uczestniczyła w rejsie wycieczkowcem MV Hodius. Z powodu złego samopoczucia zeszła na ląd na wyspie Świętej Heleny, skąd poleciała do Republiki Południowej Afryki.

Jej mąż zmarł wcześniej, 11 kwietnia, na pokładzie statku. Przyczyną były problemy z oddychaniem, które mogły być związane z tym samym wirusem. Do Holandii przetransportowano już troje pasażerów statku, u których stwierdzono zakażenie hantawirusem.

Pasażerowie w izolacji

Na pokładzie MV Hodius przebywa około 150 osób. Według mediów wszyscy pozostają w izolacji w swoich kajutach. Statek wypłynął z Republiki Zielonego Przylądka i kieruje się w stronę Wysp Kanaryjskich, gdzie planowana jest ewakuacja pasażerów.



Światowa Organizacja Zdrowia odnotowała dotychczas osiem przypadków zakażenia hantawirusem, z czego pięć potwierdzono badaniami laboratoryjnymi.

Holenderskie ministerstwo zdrowia przypomniało, że okres inkubacji wirusa może wynosić od kilku dni do nawet 60 dni, choć najczęściej trwa od dwóch do czterech tygodni.

