Do znieważenia otoczonej kultem figury doszło w Libanie przed kilkoma tygodniami. Do zajścia doszło w tej samej wiosce, w której inny izraelski żołnierz zniszczył w kwietniu posąg Jezusa - podał "Times of Israel", którego redakcja upubliczniła zdjęcie.

Na fotografii młody żołnierz w mundurze IDF obejmuje figurę Matki Boskiej i przykłada do jej usta papierosa. MSZ Izrael potwierdziło autentyczność fotografii. Resort podkreślił, że zachowane żołnierza jest sprzeczne z wartościami IDF i zapowiedział, że po identyfikacji żołnierz ze zdjęcia zostanie ukarany.

Kolejne znieważenie symbolu kultu przez żołnierza z Izraela. Polskie MSZ reaguje

Oświadczenie w sprawie kolejnego aktu znieważenia symboli religijnych wydało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił w nim, że incydent "narusza uczucia religijne chrześcijan, nie tworzy atmosfery sprzyjającej pokojowi na Bliskim Wschodzie i rozwojowi współpracy".



"MSZ z oburzeniem odnotowuje kolejny przypadek znieważenia uczuć religijnych przez żołnierza Izraelskich Sił Obrony (IDF) w Libanie. Pogarda, z jaką potraktował figurę Matki Boskiej, obraża wrażliwość chrześcijan" - przekazał Maciej Wewiór.

Rzecznik MSZ przywołał artykuł 18. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowiący o wolności religijnej i przypomniał, że Izrael jako członek ONZ "przyjął wartości tej organizacji", które znalazły się także w Deklaracji Niepodległości Izraela.



"Obowiązek zapewnienia poszanowania tego prawa o fundamentalnym znaczeniu dla godności człowieka spoczywa na każdym państwie. W Polsce znieważanie czyichkolwiek uczuć religijnych jest czynem karalnym" - przekazał rzecznik MSZ.



"Kolejny incydent z udziałem przedstawiciela Państwa Izrael, naruszający uczucia religijne chrześcijan, nie tworzy atmosfery sprzyjającej pokojowi na Bliskim Wschodzie i rozwojowi współpracy" - poinformował Wewiór, dodając, że MSZ "niezmiennie potępia przejawy wszelkiej dyskryminacji religijnej na świecie".

Artykuł 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) May 7, 2026

MSZ wyraziło oburzenie, izraelskie dowództwo zapowiada ukaranie żołnierza

Pod koniec kwietnia w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, w którym izraelski żołnierz młotem niszczy figurę Chrystusa w wiosce Debel w okupowanym przez Izrael południowym Libanie. Według relacji mieszkańców, na których powołuje się BBC, posąg był zawieszony na krzyżu stojącym przed domem na skraju Debel, jednej z niewielu wiosek, która nie wyludniła się całkowicie mimo wojny Izraela z Hezbollahem.



Po ujawnieniu działań, których dopuścili się izraelscy żołnierze, premier Binjamin Netanjahu zapowiedział surowe ukaranie winnych. Wybuchł międzynarodowy skandal, który skończył się nałożeniem kary na sprawcę oraz drugiego żołnierza, który filmował incydent - zostali oni odsunięci od służby i skazani na 30 dni w areszcie wojskowym.

