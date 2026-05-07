Bezzałogowiec został wykryty przez radary w pobliżu miejscowości Chilia w przygranicznym okręgu Tulcza nad Dunajem. Według komunikatu incydent miał charakter krótkotrwały, a sytuacja była monitorowana przez wojsko.

Rumunia reaguje. F-16 w powietrzu

Jak przekazało ministerstwo obrony, dwa myśliwce zostały poderwane, by obserwować sytuację i zabezpieczyć przestrzeń powietrzną kraju.

Incydent miał miejsce w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rumunia, jako państwo NATO, pozostaje w stałej gotowości w związku z działaniami wojennymi toczącymi się tuż za jej granicą.

Do podobnych zdarzeń doszło także w innych krajach regionu. W czwartek nad ranem łotewska armia poinformowała o naruszeniu swojej przestrzeni powietrznej przez "kilka" dronów.

Obce drony w przestrzeni NATO. To nie jedyny incydent w regionie

Jak przekazano, dwa bezzałogowce spadły na terytorium Łotwy. Jeden z nich uderzył w magazyn ropy naftowej w miejscowości Rzeżyca, drugi wciąż nie został zlokalizowany.

Na miejsce skierowano służby, a mieszkańcy otrzymali alerty z zaleceniem pozostania w domach i unikania kontaktu z podejrzanymi obiektami.



Łotewskie władze zaznaczyły, że drony nadleciały z kierunku Rosji, choć trwa ustalanie ich dokładnego pochodzenia. Według ministra obrony Andrysa Sprudsa możliwe jest również, że były to bezzałogowce używane w działaniach wojennych przez Ukrainę.

Po kilku godzinach zagrożenie w przestrzeni powietrznej zostało uznane za zażegnane. Jednocześnie podkreślono, że podobne incydenty mogą się powtarzać w związku z trwającą wojną.

