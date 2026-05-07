Donald Tusk na u papieża Leona XIV. Oto, co mu podaruje
Premier Donald Tusk poinformował przed audiencją u papieża Leona XIV, że wręczy mu Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. "Mam nadzieję, że się ucieszy" - napisał. Tusk spotka się również z szefową włoskiego rządu.
Wpis Donalda Tuska ukazał się na jego profilu na platformie X na pół godziny przed rozpoczęciem audiencji u Leona XIV zaplanowanej na godz. 9:00. Szef polskiego rządu wskazał, że podczas swojej wizyty w Watykanie wręczy Ojcu Świętemu wyjątkowy prezent. Będzie to Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim.
"Mam nadzieję, że (Leon XIV - red.) się ucieszy" - przekazał premier Tusk.
Jest to pierwsza audiencja premiera u Leona XIV. Rozpoczęła się ona o godz. 9:00 rano i doszło do niej w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru Leona XIV.
Niedługo później, tego samego dnia, papież Leon XIV przyjmie na audiencji Marca Rubio. Do spotkania dojdzie w obliczu napięć między Watykanem a Stanami Zjednoczonymi, do których przyczyniła się seria krytycznych wypowiedzi Donalda Trumpa. Przewiduje się, że wizyta sekretarza stanu USA przyczyni się do ocieplenia tych relacji.
Donald Tusk z wizytą w Watykanie. Jeszcze tego samego dnia spotka się z Giorgią Meloni
Tego samego dnia w Watykanie premier Tusk spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem.
"Rozmowy dotyczyć będą sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom w Afryce" - podało Centrum Informacyjne Rządu.
Centrum Informacyjne rządu przekazało dodatkowo, że o godz. 10.40 premier Tusk złoży kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.
Następnie polski premier uda się do Rzymu, gdzie spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w jej kancelarii w Palazzo Chigi. Spotkanie zostało zaplanowane na godz. 15:30. O godz. 16:20 Tusk oraz Meloni wydadzą oświadczenia dla prasy.
