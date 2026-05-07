Wpis Donalda Tuska ukazał się na jego profilu na platformie X na pół godziny przed rozpoczęciem audiencji u Leona XIV zaplanowanej na godz. 9:00. Szef polskiego rządu wskazał, że podczas swojej wizyty w Watykanie wręczy Ojcu Świętemu wyjątkowy prezent. Będzie to Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim.

"Mam nadzieję, że (Leon XIV - red.) się ucieszy" - przekazał premier Tusk.

Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 7, 2026

Jest to pierwsza audiencja premiera u Leona XIV. Rozpoczęła się ona o godz. 9:00 rano i doszło do niej w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru Leona XIV.

Niedługo później, tego samego dnia, papież Leon XIV przyjmie na audiencji Marca Rubio. Do spotkania dojdzie w obliczu napięć między Watykanem a Stanami Zjednoczonymi, do których przyczyniła się seria krytycznych wypowiedzi Donalda Trumpa. Przewiduje się, że wizyta sekretarza stanu USA przyczyni się do ocieplenia tych relacji.

Donald Tusk z wizytą w Watykanie. Jeszcze tego samego dnia spotka się z Giorgią Meloni

Tego samego dnia w Watykanie premier Tusk spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem.

"Rozmowy dotyczyć będą sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom w Afryce" - podało Centrum Informacyjne Rządu.

Centrum Informacyjne rządu przekazało dodatkowo, że o godz. 10.40 premier Tusk złoży kwiaty na grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

Następnie polski premier uda się do Rzymu, gdzie spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni w jej kancelarii w Palazzo Chigi. Spotkanie zostało zaplanowane na godz. 15:30. O godz. 16:20 Tusk oraz Meloni wydadzą oświadczenia dla prasy.

