Do szczecińskiej policji wpłynęło zgłoszenie od jednego z mieszkańców, który poinformował o naruszeniu przepisów ruchu drogowego.

Z jego relacji wynikało, że podczas przechodzenia przez oznakowane przejście dla pieszych o mało nie doszło do potrącenia przez autobus, który z dużą prędkością wjechał na skrzyżowanie.



Sprawą zajęli się policjanci, którzy niezwłocznie podjęli czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przeanalizowali zapisy miejskiego monitoringu.

Szczecin. Nagranie z miejskim autobusem mrozi krew

Nagranie wykazało, że kierujący autobusem dopuścił się rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, narażając pieszego oraz innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście, do którego przychylił się prokurator, sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Dodatkowo nałożono obowiązek powstrzymywania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także zastosowano poręczenie majątkowe.

Policja ponownie przypomniała, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnych decyzji wszystkich uczestników ruchu. Dodano, że każde lekceważenie przepisów może prowadzić do tragicznych konsekwencji.

