Chwile grozy w Szczecinie. Nagranie z miejskim autobusem mrozi krew

Centymetry dzieliły pieszych od potrącenia przez miejski autobus w Szczecinie. Nagranie, które opublikowała policja mrozi krew w żyłach. Widać na nim, jak kierowca autobusu zignorował przejście dla pieszych i przejechał przez nie z dużą prędkością. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca otrzymał już sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Przejście dla pieszych na ruchliwym skrzyżowaniu, gdzie autobus jedzie z dużą prędkością.
Kierowca autobusu ze Szczecina doprowadził do zagrożenia na drodze

Do szczecińskiej policji wpłynęło zgłoszenie od jednego z mieszkańców, który poinformował o naruszeniu przepisów ruchu drogowego.

 

Z jego relacji wynikało, że podczas przechodzenia przez oznakowane przejście dla pieszych o mało nie doszło do potrącenia przez autobus, który z dużą prędkością wjechał na skrzyżowanie.


Sprawą zajęli się policjanci, którzy niezwłocznie podjęli czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przeanalizowali zapisy miejskiego monitoringu.

Nagranie wykazało, że kierujący autobusem dopuścił się rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, narażając pieszego oraz innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

 

 

 

 

Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji Szczecin Śródmieście, do którego przychylił się prokurator, sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Dodatkowo nałożono obowiązek powstrzymywania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także zastosowano poręczenie majątkowe.

 

Policja ponownie przypomniała, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnych decyzji wszystkich uczestników ruchu. Dodano, że każde lekceważenie przepisów może prowadzić do tragicznych konsekwencji.

 

