Do tragedii doszło w nocy ze środy na czwartek na 227 kilometrze autostrady A1. Kobieta jadąca z rodziną zauważyła, że jej córka straciła przytomność.

- Zostaliśmy powiadomieni przez kobietę, że stwierdziła utratę przytomności u 12-letniej córki, a chwilę później brak oddechu - poinformował polsatnews.pl mł. asp. Tomasz Tomaszewski.

Dziewczyna straciła przytomność, nie udało jej się uratować

Rodzina zatrzymała auto na poboczu, po czym partner kobiety próbował reanimować dziewczynkę. Po chwili na miejsce dotarły służby, lądował również helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety na pomoc 12-latce było już za późno.

- Pomimo udzielonej pomocy przez ratowników medycznych i lekarza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nie udało się przywrócić czynności życiowych dziecka - wyjaśnił funkcjonariusz z włocławskiej policji.

Sprawę śmierci dziecka wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratora. Mł. asp. Tomaszewski przekazał, że dopiero wówczas będzie można powiedzieć więcej o przyczynach śmierci dziewczynki.

- Policjanci prowadzili na miejscu czynności procesowe z udziałem prokuratora, który polecił zabezpieczyć ciało i od przeprowadzonej sekcji zwłok będzie zależało dalsze postępowanie w sprawie - podsumował policjant.

