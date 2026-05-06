30-letnia kobieta wyszła z domu około godz. 12.30 z dwojgiem małych dzieci - jedno ma rok, drugie trzy lata. Wiadomo, że udała się w kierunku masywu leśnego. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu - przekazała polsatnews.pl nadkom. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Zaginięcie w Piwnicznej-Zdroju. Zniknęła matka z dwojgiem dzieci

W okolicach Piwnicznej-Zdroju trwa szeroko zakrojona, intensywna akcja poszukiwawcza. Oprócz policjantów i strażaków w akcję są zaangażowani także ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zaangażowanie GOPR-u wynika także z trudności terenu, w jakim pracują służby. Poszukiwania są prowadzone w masywie leśnym na górzystym terenie, który bez odpowiedniego przygotowania może być niebezpieczny.

Podczas akcji poszukiwawczej wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, m.in. drony. W poszukiwaniach biorą także udział psy tropiące.

Wkrótce więcej informacji...

