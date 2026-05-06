"Wysokie ryzyko" w całym kraju. Eksperci biją na alarm

Od wtorku płonie Puszcza Solska na Lubelszczyźnie. W akcji gaszenia ognia bierze udział kilkuset strażaków oraz śmigłowce i samoloty.

Krzysztof Bartoszek z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powiedział, że od dłuższego czasu warunki meteorologiczne powodują wzrost prawdopodobieństwa pożarów w lasach.

Zwrócił uwagę, że marzec był jednym z trzech najsuchszych marców od ponad 70 lat w skali kraju, w tym na Lubelszczyźnie.

"Wysokie ryzyko pożarowe w całym kraju"

- Od ponad dwóch miesięcy mamy znikome opady we wschodniej części kraju, a w ostatnich dniach także wysokie wartości temperatury powietrza. Niska wilgotność powietrza i zwiększone parowanie powodują wysuszanie się leśnej ściółki, co w połączeniu z silnym wiatrem zwiększa ryzyko tego, że jeśli wystąpi zarzewie pożaru, to ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia - powiedział Bartoszek.

Według eksperta obecne opady w północnej części Polski, spowodują, że ryzyko wyraźnie zmniejszyło się na tym obszarze, ale tylko na krótki czas. - Do obniżenia ryzyka pożarowego potrzebnych jest kilka dni opadowych, które zwiększą wilgotność gleby - powiedział.

- Ryzyko pożarowe jest wciąż wysokie w całym kraju - podkreślił.

IMiGW poinformował, że w środę i czwartek strefa opadów będzie się stopniowo przemieszczała z Polski północnej i zachodniej w kierunku centrum oraz na południowy wschód.

