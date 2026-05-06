Wyjątkowy gest na antenie Polsat News. Politycy KO i PiS zgodni jak nigdy

W środowym "Punkcie Widzenia Szubartowicza" politycy dyskutowali o decyzji prezydenta ws. ustawy o kryptoaktywach. Jak poinformował w środę szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego trafił już projekt zaproponowany przez Karola Nawrockiego.

Dwa wcześniejsze rządowe projekty spotkały się z prezydenckim wetem. Złożenie po raz trzeci do Sejmu projektu ustawy o rynku kryptoaktywów zapowiedział we wtorek premier Donald Tusk, jednak część koalicji nie zgadza się z propozycjami szefa rządu. Osobną ustawę do Sejmu złożyła Polska 2050. Jak twierdzi szefowa ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, projekt ten ma większą szansę na podpis prezydenta.

- Projekt rządowy to jest projekt rządowy, a nie projekt części rządu - mówił na antenie Polsat News sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski. - Tak samo jest z jednej i z drugiej strony. Nie ma tak, że Solidarna Polska składała sobie swój projekt, a teraz Polska 2050 - kontynuował polityk KO.

Jak zapowiadał premier Donald Tusk jeszcze przed ogłoszeniem prezydenckiego projektu ustawy, trzecia wersja rządowego dokumentu zakłada "wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank".

Szef Kancelarii Prezydenta ocenił, że prezydencki projekt ustawy jest w dużej mierze bazowany na pomysłach rządu. Podkreślił, że ma on chronić konsumentów i inwestorów oraz zapewnić "realną, skuteczną, odpowiedzialną ochronę państwa, czyli nadzór instytucji państwowych nad rynkiem kryptoaktywów".

- Gdyby strona rządowa i koalicja rządowa chciała współdziałać w tym zakresie, dawno byłoby już po sprawie. Nie ma niestety dobrej woli po stronie rządu, być może teraz rząd się obudzi - powiedział Bogucki.

Podczas kwietniowego głosowania w Sejmie ws. odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach, prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że jest zwolennikiem tylko jednego rozwiązania, jakim jest całkowity zakaz kryptowalut w Polsce.

- Ja też nie mam kryptowalut, generalnie jakoś nie mam do tego zaufania - stwierdził w Polsat News polityk PiS Karol Karski. Niespodziewanie z pomysłem prezesa PiS zgodził się również Karnowski. - Ja też nie mam kryptowalut. Tutaj się z panem prezesem zgadzamy - powiedział, po czym wspólnie z Karskim uścisnęli sobie dłonie.

Ustawa o kryptowalutach. Co dalej z ochroną konsumentów?

Sejm po raz pierwszy uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów pod koniec września 2025 roku. Zakłada ona, że pieczę nad tym rynkiem sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego. Ustawa miała też na celu wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA.

Prezydent zawetował ją 1 grudnia 2025 r., w uzasadnieniu wskazując na "nadregulację" oraz ryzyko dla wolności obywatelskich, szczególnie w kontekście przepisów pozwalających na szybkie blokowanie stron internetowych podmiotów krypto.

Sejm ponownie uchwalił ustawę o kryptoaktywach, w niemal niezmienionym brzmieniu, pod koniec grudnia zeszłego roku Ustawa ta również została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego 12 lutego 2026 r. W sejmowym głosowaniu przeprowadzonym 17 kwietnia weta nie odrzucono.

Strona prezydencka argumentując weto przekonywała m.in., że proponowane rozwiązania są nadmiarowe i nie uwzględniono w nich proponowanych w czasie prac legislacyjnych niezbędnych poprawek.

