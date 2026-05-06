Wniosek o skierowanie umowy Mercosur do TSUE. Rząd podjął decyzję

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rząd przyjął wniosek o skierowanie umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE. "Oznacza to, że Polska składa skargę na umowę Mercosur do TSUE!" - przekazał wicepremier.

"Od wielu miesięcy realnie działamy w tej sprawie. Wywalczyliśmy już klauzule bezpieczeństwa dla rolników oraz będziemy pilnować, by na polskich stołach była żywność najlepszej jakości. To są konkrety!" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych szef MON.

Polska składa skargę na umowę Mercosur do TSUE

W zeszłym tygodniu skierowanie umowy do TSUE zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Podkreślił on, że skutkiem ma być wstrzymanie stosowania umowy z państwami Mecrosur do czasu wydania orzeczenia.

- Wzmacniamy skargę do PE powołując się w polskim wniosku na kilka ważnych kwestii, m.in. na to, że umowa została podzielona na część polityczną i część dotyczącą umowy handlowej - mówił Krajewski.

Minister rolnictwa zaznaczył, że celem Polski są między innymi tzw. klauzule lustrzane, w ramach których rolników z Brazylii, Argentyny, Paragwaju, Urugwaju oraz Boliwii obowiązywałyby takie same wymogi, jak europejskich producentów żywności.

Wkrótce więcej informacji...

