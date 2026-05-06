Uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Obecni premier i członkowie rządu

Msza pogrzebowa Andrzeja Olechowskie rozpoczęła się o godz. 14.00 w kościele św. Anny w Wilanowie.

Oprócz rodziny, zmarłego żegna wiele osób ze świata polityki - obecni byli m.in. premier Donald Tusk, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, szef KPRM Jan Grabiec, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz były prezydent Bronisław Komorowski. Udział w uroczystościach wzięli także m.in. Wojciech Mann, Marek Safian i Leszek Balcerowicz.

Andrzej Olechowski zostanie pochowany na Cmentarzu Wilanowskim. Najbliżsi Olechowskiego poprosili, by nie przynosić na pogrzeb kwiatów.

Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. W swojej karierze politycznej dwukrotnie pełnił funkcję ministra - najpierw kierował resortem finansów w rządzie Jana Olszewskiego w 1992 r., a następnie został szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka.

Olechwski należał obok Donalda Tuska i Macieja Płażyńskiego do tzw. trzech tenerów - założycieli Platformy Obywatelskiej. W 2009 r. wystąpił z partii. Dwukrotnie kandydował na urząd głowy państwa - po raz pierwszy w 2000 r., a następnie w 2010 r. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.



Europoseł KO Bartosz Arłukowicz w rozmowie z Polsat News określił zmarłego ministra mianem "działacza, który swoją aktywnością zmieniał Polskę".

- Państwowiec, intelektualista, człowiek o naprawdę ogromnej wiedzy i takim głębokim spojrzeniu na państwo. Państwowiec - to jest chyba bardzo dobre określenie. On właściwie partiom politycznym się nie kłaniał - mówił o Andrzeju Olechowskim były minister zdrowia.

