Trump zawiesił "Projekt Wolność". W grę wchodzi nowy plan

Zdaniem Axios jednostronicowe porozumienie ramowe miałoby zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie i sprecyzować ramy dla bardziej szczegółowych negocjacji nuklearnych. Umowa miałaby polegać na zobowiązaniu Iranu do moratorium na wzbogacanie uranu. W zamian Stany Zjednoczone miałyby uwolnić miliardy dolarów zamrożonych irańskich funduszy.

ZOBACZ: Szef Pentagonu ostrzega Iran. "Odpowiemy niszczycielską siłą"

Obie strony miałyby się także zobowiązać do zniesienia ograniczeń dotyczących żeglugi przez cieśninę Ormuz, przez którą przed rozpoczęciem wojny przepływało ok. 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Coraz bliżej do zakończenia wojny? Nowe informacje ws. Iranu

Dwóch amerykańskich urzędników, na których powołuje się Axios, uważa, iż Waszyngton domaga się, aby władze w Teheranie udzieliły odpowiedzi "w kilku kluczowych kwestiach" w ciągu najbliższych 48 godzin. "Do tej pory nic nie zostało uzgodnione, ale źródła mówią, że jesteśmy najbliżej osiągnięcia porozumienia między stronami od początku wojny" - przekazał portal.

Urzędnicy twierdzą ponadto, że Iran jest skłonny zgodzić się na to, aby oddać wysoko wzbogacony uran. Jeszcze w kwietniu amerykańskie władze mówiły o tym, że domagają się, żeby reżim zawiesił na co najmniej 10 lat program wzbogacania uranu. Ten, który został już wzbogacony, miałby natomiast zostać wywieziony z kraju.

ZOBACZ: Trump grozi Iranowi. "Zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi"

Jednocześnie - jak podkreśla Axios - realizacja wielu zapisów porozumienia ramowego miałaby być uzależniona od zawarcia ostatecznego porozumienia. Oznacza to, że nie zniknęłaby groźba ponownego wybuchu wojny. "Biały Dom uważa, że ​​irańskie kierownictwo jest podzielone i osiągnięcie konsensusu między różnymi frakcjami może być trudne. Niektórzy urzędnicy amerykańscy pozostają sceptyczni co do możliwości osiągnięcia choćby wstępnego porozumienia" - wskazano.

Wojna w Iranie. Trump zawiesił operację "Projekt Wolność", chce porozumienia

Doniesienia Axios pojawiły się po tym, jak w nocy z wtorku na środę Donald Trump poinformował o zawieszeniu operacji "Projekt Wolność", realizowanej w cieśninie Ormuz. Jak stwierdził, decyzja zapadła "na prośbę Pakistanu i innych krajów" oraz w związku z "ogromnym postępem" w rozmowach z Iranem.

"Chociaż blokada pozostanie w pełnej mocy, Projekt Wolność zostanie wstrzymany na krótki czas, aby sprawdzić, czy porozumienie zostanie sfinalizowane i podpisane" - napisał Trump na platformie Truth Social, nie podając szczegółów co do negocjacji oraz terminu ewentualnego wznowienia operacji.

W niedzielę irańskie media państwowe poinformowały, że władze w Teheranie analizują otrzymaną od USA odpowiedź na swoją 14-punktową propozycję zakończenia wojny, którą przekazał Waszyngtonowi za pośrednictwem Pakistanu. Propozycja ta miała obejmować wycofanie sił amerykańskich z obszarów otaczających Iran, zniesienie blokady, uwolnienie zamrożonych aktywów Iranu, wypłatę odszkodowań, zniesienie sankcji i zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie.

ZOBACZ: Wysłali 14-punktową ofertę. Iran: Dostaliśmy odpowiedź od USA

W piątek Trump oświadczył, że władze w Teheranie chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku. Kolejnego dnia napisał on, że "Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości i światu w ciągu ostatnich 47 lat”.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni