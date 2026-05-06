W środę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbył się sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska i przedstawicieli służb. Spotkanie dotyczyło bardzo trudnej sytuacji w powiecie biłgorajskim, gdzie od wtorku trwa akcja gaszenia rozległego pożaru. Premier rozpoczął posiedzenie od upamiętnienia tragicznie zmarłego pilota.

- Czasami zapominamy, że ludzie, którzy czują się odpowiedzialni za działanie, czasami narażają swoje zdrowie i niestety życie. Najszczersze wyrazy współczucia. Będziemy pamiętali o rodzinie zmarłego - mówił Donald Tusk o pilocie Dromadera, którego maszyna rozbiła się w lesie.

W działaniach uczestniczy 372 strażaków PSP i OSP ze 101 zastępów oraz ponad 100 policjantów. Akcję wspiera także około 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Służby działają na kilku odcinkach, a teren monitorowany jest również z powietrza przy użyciu dronów.

- Wydawało się po około godzinie 6:00, że sytuacja normuje się. Ranek przyniósł trochę zaskoczeń i nową eksplozję ognia - powiedział. Dokonano niezbędnych zmian, wprowadzono środki lotnicze, policyjny Black Hawk oraz śmigłowiec Lasów Państwowych. Od tego momentu można powiedzieć, że zakres terytorialny pożaru jest opanowany. Pojedyncze ogniska cały czas bardzo niebezpieczne są na bieżąco dogaszane przez strażaków - relacjonował Kierwiński.



- Sytuację utrudnia teren. Tam, gdzie są mokradła, tam cały czas trudno jest dojechać z ciężkim sprzętem. To, co niepokoi, to ok. godziny 11:30 zaczęło bardzo mocno wiać i to stwarza bardzo realne ryzyko - dodał szef MSWiA.

Pożar wybuchł we wtorek po południu w powiecie biłgorajskim i szybko objął duży obszar Puszczy Solskiej. Ogień w krótkim czasie rozprzestrzenił się na około 150 hektarów lasu. To teren o szczególnej wartości przyrodniczej, obejmujący m.in. rezerwaty, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. Z najnowszych zdjęć staelitarnych wynika, że pożar objął obszar o powierzchni około 480 ha.

Podczas akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu Dromader, w której zginął wspomniany wcześniej pilot maszyny. W całym regionie obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Strażacy podkreślają, że największym wyzwaniem pozostają warunki pogodowe. Wiatr może powodować szybkie rozprzestrzenianie się ognia.

