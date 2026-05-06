Jeden przejazd bez biletu może wydawać się drobnostką. Problem zaczyna się wtedy, gdy sytuacja powtarza się regularnie, a kary pozostają nieopłacone. Dane warszawskiej komunikacji miejskiej pokazują, że część pasażerów przez lata ignoruje wezwania do zapłaty, co prowadzi do gigantycznych zadłużeń.

W 2025 roku w Warszawie skontrolowano ponad 11 milionów pasażerów komunikacji miejskiej. Kontrolerzy ujawnili około 185 tysięcy osób podróżujących bez ważnego biletu.

Choć wielu pasażerów zdecydowało się uregulować opłatę od razu, ponad 55 tysięcy osób otrzymało formalne wezwania do zapłaty.

Najbardziej zadłużony pasażer w stolicy ma obecnie do spłacenia ponad 69 tysięcy złotych. Na jego koncie znajduje się aż 125 wystawionych wezwań za jazdę bez biletu. Sprawa trafiła do komornika, jednak egzekucja wciąż pozostaje bezskuteczna.

Choć warszawski przypadek robi wrażenie, nie jest najwyższym w Polsce. Jeszcze większe zadłużenie odnotowano w Krakowie, gdzie rekordowy gapowicz ma do spłaty około 133 tysięcy złotych.

Podobne problemy pojawiają się również w innych dużych miastach, co pokazuje, że zjawisko jazdy bez biletu pozostaje poważnym wyzwaniem dla komunikacji miejskiej w całym kraju.

Ile kosztuje jazda bez biletu w Warszawie?

Obecnie w Warszawie obowiązują następujące opłaty dodatkowe:

266 zł za brak ważnego biletu,

196 zł za brak dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.

Osoby, które zapłaą karę od razu podczas kontroli, mogą liczyć na niższą stawkę. W takim przypadku opłata wynosi odpowiednio:

159,60 zł za brak biletu,

117,60 zł za brak dokumentu ulgowego.

Kontrole biletów są coraz częstsze

W pierwszym kwartale 2026 roku skontrolowano już 3,2 miliona pasażerów. Bez ważnego biletu podróżowało około 48,5 tysiąca osób.

Warszawski transport publiczny stale rozwija system kontroli. Coraz częściej możliwe jest także natychmiastowe opłacenie kary kartą płatniczą, co ma ograniczyć liczbę nieuregulowanych należności.

Mimo to część pasażerów nadal ignoruje obowiązek zakupu biletu, a zaległości szybko rosną przez odsetki, dodatkowe koszty i postępowania egzekucyjne.

