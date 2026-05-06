Przełomowy wyrok ws. sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jest odpowiedź

Trybunał Konstytucyjny opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie w sprawie środowej decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Trybunał wydał zabezpieczenie nakazujące polskim władzom powstrzymanie się od utrudniania pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował ws. sędziów TK. Jest odpowiedź TK

Według TK Europejski Trybunał Praw Człowieka nie może orzekać w sprawach dot. polskiego ustroju ani pracy. Ponadto podniesiona została kwestia tego, że w Polsce w sprawie sędziów TK nie toczy się żadne postępowanie, co powinno poprzedzać skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

"Przypominamy, że do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej ani wykonywanie zadań sądu pracy. Nie może także zobowiązywać jakiegokolwiek polskiego organu, w tym rządu, do ingerowania w kompetencje najwyższego organu władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny" - podał TK.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił w oświadczeniu, że w Polsce w sprawie wybranych przez Sejm sędziów TK nie toczy się żadne postępowanie. Oznacza to, że nie doszło do tzw. wyczerpania drogi prawnej. Przez to w ocenie TK nie zachodzi przesłanka, która jest warunkiem złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Rzecznik TK dla Polsat News: Kompromitacja biorących udział w postępowaniu

Rzecznik prasowy Trybunału Konstytucyjnego Weronika Ścibor przekazała Polsat News, że dotąd do TK nie wpłynęło żadne pismo, ani informacja o zabezpieczeniu wydanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

"Wiedzę w tym zakresie Trybunał Konstytucyjny pozyskuje wyłącznie z doniesień medialnych oraz lakonicznej sentencji postanowienia, które ukazało się na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka" - przekazała rzecznik, podkreślając, że komunikat dot. sędziów to "autorska interpretacja" pełnomocnika skarżących, czyli samych sędziów.

Ścibór zwróciła także uwagę na kwestie niewyczerpania drogi prawnej. "Wybranie niniejszej drogi (skargi do ETPC - red.) stanowi kompromitację osób biorących udział w tym postępowaniu, także osoby zasiadającej w składzie wydającym niniejsze postanowienie rekomendowanej do tego gremium przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazała rzecznik.

