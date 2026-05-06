Jak poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji, w akcję gaśniczą zaangażowane zostały znaczne siły straży pożarnej. - Do dyspozycji pozostają zarówno śmigłowiec Lasów Państwowych, jak i śmigłowiec Policji. Jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba, do działań mogą zostać włączone kolejne jednostki powietrzne. Wszystko odbywa się pod stałym nadzorem sztabu i w koordynacji z odpowiednimi służbami - oświadczył Marcin Kierwiński.

Na środowy poranek planowane są loty dronów, których zadaniem będzie sprawdzić, gdzie nadal pojawiają się zarzewia ognia. Jak oświadczył jednak nad ranem Kierwiński, sytuacja na miejscu stabilizuje się. "Pożar przestał się rozprzestrzeniać. Sytuacja jest nadal na bieżąco monitorowana. Kolejne decyzje Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej rano - w zależności od rozwoju sytuacji" - przekazał szef MSWiA.

Zamknięta we wtorek droga wojewódzka numer 849 w środę wczesnym rankiem wciąż pozostawała zablokowana.

Ogromny pożar na Lubelszczyźnie. W nocy obradował sztab kryzysowy

W nocy z wtorku na środę w miejscu walki z żywiołem, oprócz szefa MSWiA, pojawiła się ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek oraz dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.

O północy w Warszawie obradował sztab kryzysowy z udziałem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza oraz zastępcy komendanta głównego PSP, nadbryg. Pawła Frysztaka. Jak tłumaczył mediom ten ostatni, trudność akcji gaśniczej wynika z faktu, że to teren trudno dostępny, a pożar ma charakter wierzchołkowy, szybko rozwijający się, bo przenosił się między innymi koronami drzew.

Szef PSP ocenił, że pożar mógł objąć obszar nawet 250 hektarów.

Wcześniej Policja i Lasy Państwowe potwierdziły, że w wyniku upadku samolotu gaśniczego M18 Dromader zginął pilot maszyny. "Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie lotniczej na Lubelszczyźnie, w której życie zginęło pilota Dromadera, w trakcie akcji wtórnej. Składamy szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższego Zmarłego. W tej katastrofie łączymy się z problemami, których dotknęła ta warstwa. Cześć Jego Pamięci!" - czytamy na profilu Policji na X.

Z kolei na facebookowym koncie Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej Warszawa-Babice napisano: "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku Dromadera uczestniczącego w akcji gaśniczej niedaleko Biłgoraja. Łączymy się w żałobie z rodziną, bliskimi oraz współpracownikami pilota. Blue skies".

Kierwiński oświadczył natomiast, że pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje. - Spodziewamy się udziału Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratury, które będą ustalać potencjalne przyczyny tej tragicznej katastrofy - powiedział.

