Poważne zmiany w konstytucji Korei Północnej. Pojawił się kluczowy zapis

Sprawę opisała m.in. agencja Reutera, wskazując, że po zmianach konstytucja definiuje Koreę Północną jako państwo, które "obejmuje na północy ziemie graniczące z Chińską Republiką Ludową i Federacją Rosyjską, a na południu z Republiką Korei, a także określone na ich podstawie wody terytorialne i przestrzeń powietrzną".

Z dokumentu zniknęły odniesienia do pokojowego zjednoczenia tego kraju z Koreą Południową. Przed wprowadzeniem zmian, które zdaniem Reutera mogły zostać przyjęte w marcu, konstytucja nie definiowała Korei Południowej jako zagranicznego sąsiada. Reżim w Pjongjangu uważał cały Półwysep Koreański za jedno, własne terytorium i traktował jego południową część jako obszar podlegający zjednoczeniu.

Dodatkowo z konstytucji wykreślono zobowiązania do walki o "zjednoczenie ojczyzny" oraz "pokojowe zjednoczenie i wielką jedność narodową". Jednocześnie w dokumencie znajduje się zapis, iż Korea Północna "nigdy nie będzie tolerować naruszeń" swojego terytorium.

Jak opisuje agencja Yonhap, zrezygnowano także z odniesień do osiągnięć Kim Ir Sena, który był założycielem Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej. Zniknęły także wzmianki o dorobku Kim Dzong Ila, zmarłego ojca obecnego przywódcy Korei Północnej. Sam Kim Dzong Un umocnił natomiast swoją pozycję. Po raz pierwszy konstytucja opisuje Przewodniczącego Spraw Państwowych jako "głowę państwa", przyznając mu "monopolistyczne dowodzenie" nad bronią jądrową.

"Osobna klauzula obronna opisuje Koreę Północną jako 'odpowiedzialne państwo posiadające broń jądrową' i stwierdza, że będzie ono rozwijać broń jądrową w celu ochrony przetrwania kraju i prawa do jego rozwoju, zapobiegania wojnie oraz ochrony pokoju oraz stabilności regionalnej i globalnej" - dodała agencja Reutera.

Z konstytucji zniknęły ponadto zapisy o "bezpłatnym leczeniu", "kraju bez podatków" i "braku bezrobocia". Li Dzong Czol, profesor Narodowego Uniwersytetu Seulskiego, ocenił, że konstytucja wydaje się sygnalizować gotowość Pjongjangu do kreowania obrazu "normalnego" państwa, które odchodzi od nierealnych obietnic komunistycznego dobrobytu.

Ekspert zwrócił uwagę także na to, że wbrew wcześniejszym groźbom Kima konstytucja nie nazywa Korei Południowej "głównym wrogiem". W jego ocenie stanowi to fundament pod "pokojowe współistnienie" obu krajów.

