W treści alertu RCB zaapelowano do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. "Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb" - przekazano w wiadomości rozesłanej do odbiorców znajdujących się na zagrożonym obszarze.

Służby zalecają zamknięcie nie tylko okien, ale również drzwi oraz wyłączenie wentylacji nawiewnej, aby ograniczyć przedostawanie się dymu do budynków. Mieszkańcy powinni także ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu i unikać zbliżania się do miejsca pożaru, by nie utrudniać akcji ratunkowej.

Ostrzeżenie przed pożarem na Lubelszczyźnie. "Sytuacja może się pogorszyć"

RCB przypomina również o konieczności śledzenia komunikatów służb oraz lokalnych władz. W związku z możliwością pogorszenia sytuacji mieszkańcom zalecono przygotowanie dokumentów, leków i najpotrzebniejszych rzeczy na wypadek ewakuacji.

"Uwaga! Pożar lasu i duże zadymienie w powiecie biłgorajskim (gminy: Łukowa, Józefów, Aleksandrów). Nie otwieraj okien. Słuchaj poleceń służb."



Alert RCB został przesłany do odbiorców w powiecie biłgorajskim (woj. lubelskie).



— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) May 6, 2026

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy kontaktować się z numerem alarmowym 112.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała w środę rano o skierowaniu dodatkowych sił i środków do walki z żywiołem. Na miejsce zadysponowano kompanię gaśniczą SMOK 1 z województwa małopolskiego. W jej skład wchodzi 19 pojazdów oraz 68 ratowników.

Wsparcie zapewni także specjalistyczny moduł GFFF z województwa podkarpackiego, przeznaczony do gaszenia pożarów terenów leśnych. Do działań skierowano 20 ratowników wyspecjalizowanych w walce z pożarami lasów i trudno dostępnych terenów.

Pożar na Lubelszyźnie wciąż poważny. Do akcji wkroczą frony i śmigłowce

Na środowy poranek planowane są loty dronów, których zadaniem będzie sprawdzić, gdzie nadal pojawiają się zarzewia ognia.

- Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało - przekazał po godzinie 6:30 szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Do tej pory z Warszawy wystartował jeden policyjny śmigłowiec Black Hawk. Kolejna tego typu maszyna "jest przygotowana, żeby, jeżeli będzie taka potrzeba, zasilić akcję w wczesnych godzinach popołudniowych".

- Miejmy nadzieję, że wprowadzenie śmigłowców zmieni tę sytuację, pozwoli ją tak już opanować całkowicie, natomiast wiecie państwo, mamy do czynienia z żywiołem. To nie jest tak, że wszystkie rzeczy są tutaj do przewidzenia - dodał Kierwiński.

