Pikantne zdjęcia premier Włoch w internecie. Meloni komentuje

Włoska premier skomentowała krążące w sieci deepfake'i - wygenerowane z użyciem sztucznej inteligencji intymne zdjęcia wykorzystujące jej wizerunek.

"W ostatnich dniach krążą różne fałszywe zdjęcia przedstawiające mnie, wygenerowane przez sztuczną inteligencję i podawane za prawdziwe przez jakiegoś gorliwego przeciwnika. Muszę przyznać, że osoba, która je stworzyła - przynajmniej w przypadku załączonego zdjęcia - znacznie mnie upiększyła" - przekazała Meloni, dołączając do wpisu na X jedną z fałszywych fotografii.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

Giorgia Meloni reaguje na fałszywe zdjęcia. "Najpierw sprawdź, zanim uwierzysz"

Choć Meloni zareagowała z humorem, to podkreśliła, że sprawa internetowych nadużyć jest poważna. Ofiarą fałszerstw może paść każdy, także osoby, które nie będą dysponowały zasobami pozwalającymi się chronić i zdementować autentyczność zdjęć.

"Byleby tylko zaatakować i wymyślić kłamstwa, wykorzystuje się obecnie naprawdę wszystko. Chodzi jednak o coś więcej niż tylko o mnie. Deepfake'i to niebezpieczne narzędzie, bo mogą oszukiwać, manipulować i uderzać w każdego. Ja potrafię się bronić. Wielu innych nie" - przekazała premier Włoch.

"Dlatego zawsze powinna obowiązywać zasada: najpierw sprawdź, zanim uwierzysz, i uwierz, zanim udostępnisz. Bo dzisiaj to spotkało mnie, a jutro może spotkać każdego" - podkreśliła Giorgia Meloni.

Wygenerowane intymne zdjęcia Giorgi Meloni. Wcześniej jej twarz trafiła na fresk

To nie pierwszy raz, kiedy wizerunek włoskiej premier jest wykorzystywany w budzący sprzeciw sposób. W styczniu twarz Giorgi Meloni została domalowana aniołowi podczas restauracji fresku w bazylice San Lorenzo in Lucina w Rzymie. Malarz-ochotnik, który podjął się prac, miał otrzymać wolną rękę. Cjoć zaprzeczał, że wzorował się na fizjonomii włoskiej polityk, to po interwencji kardynała Baldo Reiny fresk został przemalowany.

Wówczas premier Meloni także nie powstrzymała się od żartobliwej uwagi. "Nie, zdecydowanie nie wyglądam jak anioł" - przekazała premier Włoch za pośrednictwem mediów społecznościowych.

