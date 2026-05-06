Ogień trawi Puszczę Solską. Zdjęcia satelitarne pokazują ogromną skalę

Ponad 100 hektarów lasu spłonęło w pożarze, który od wtorkowego popołudnia trawi tereny leśne w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak poinformował w środę starosta biłgorajski Andrzej Szarlip, strażacy wciąż walczą z linią ognia o długości około 800 metrów, a sytuację dodatkowo utrudnia skrajnie sucha ściółka. Według zdjęć satelitarnych pożarem objętych jest 480 ha lasu.

Widok z góry na las płonący z unoszącymi się kłębami dymu.
Pożar wybuchł we wtorek ok. godz. 15 w pobliżu wsi Kozaki w powiecie biłgorajskim, starosta biłgorajski przyznał, że sytuacja jest bardzo trudna z powodu suchej ściółki.

 

- Mamy w dalszym ciągu linię ognia o długości około 800 metrów - stwierdził.

 

Zaznaczył, że na razie trudno jest oszacować straty spowodowane pożarem. - Na pewno ponad 100 hektarów uległo zniszczeniu (...). Miejmy nadzieję, że las nie będzie musiał zostać wycięty cały, ale na pewno w dużym stopniu zostanie wycięty i posadzony od nowa - ocenił.

 

Skalę pożaru pokazują również zdjęcia satelitarne. Na mapie udostępnionej przez NASA można zobaczyć, jak daleko sięga ogień. Niektóre z zaznaczonych obszarów zbliżają się do wsi. 

 

Potężny pożar na Lubelszczyźnie. Najnowsze informacje 

Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek w godzinach popołudniowych na terenie Puszczy Solskiej, obszaru na którym znajduje się szereg form ochrony przyrody jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

 

Pożar w bardzo krótkim czasie objął 150 ha lasów. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Obecnie w ogniu ma być co najmniej 480 ha

 

Pożar lasu na Lubelszczyźnie objął 300 hektarów terenu

 

W związku z tym również w środę rano RCB ostrzegło przed pożarem lasu i groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Dodatkowo radziło, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji.

 

Przypomina również, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań służb. "W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń pod numer 112" - głosi wydany w środę rano komunikat RCB.

 

- Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencje, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało - przekazał po godzinie 6:30 szef MSWiA Marcin Kierwiński. 

 

Agata Sucharska / polsatnews.pl
