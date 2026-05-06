Papież Leon XIV odniósł się do kolejnych krytycznych wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa. Podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami przed Villą Barberini w Castel Gandolfo podkreślił, że misją Kościoła pozostaje "głoszenie Ewangelii oraz pokoju".

- Jeśli ktoś chce mnie krytykować za głoszenie Ewangelii, niech czyni to w prawdzie - oznajmił Ojciec Święty.

Leon XIV odpowiada Donaldowi Trumpowi. "Nie ma żadnych wątpliwości"

Przypomnijmy, że w rozmowie z konserwatywnym komentatorem Hugh Hewittem Trump oskarżył Leona XIV o sprzyjanie interesom Iranu oraz podważanie globalnego bezpieczeństwa poprzez jego stanowisko wobec migrantów.

Zdaniem prezydenta papież zbyt mocno koncentruje się na kwestiach humanitarnych, bagatelizując zagrożenie związane z irańskim programem nuklearnym. - Papież wolałby nie mówić o tym, że Iran może posiadać broń nuklearną. I nie sądzę, żeby to było dobre. Uważam, że naraża wielu katolików i wielu ludzi - powiedział Trump w poniedziałkowym wywiadzie.

Leon XIV stanowczo odrzucił te oskarżenia, przypominając wieloletnie stanowisko Kościoła katolickiego wobec broni atomowej. - Kościół od lat wypowiada się przeciwko wszelkiej broni nuklearnej, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości - zaznaczył papież.

Ojciec Święty podkreślił również, że od początku swojego pontyfikatu konsekwentnie apeluje o pokój i dialog. Nawiązał przy tym do swoich pierwszych słów po wyborze na Stolicę Piotrową. - Mam po prostu nadzieję, że zostanę wysłuchany ze względu na wartość słowa Bożego. Od początku mówiłem: "Pokój z wami" - przypomniał Leon XIV.

Papież odniósł się także do planowanego spotkania z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, które ma odbyć się w czwartek. Wyraził nadzieję, że rozmowa przebiegnie w atmosferze otwartości i wzajemnego zrozumienia. Jednocześnie zasugerował, że tematy poruszane podczas wizyty Rubio nie będą ograniczały się wyłącznie do bieżącego sporu wywołanego wypowiedziami Trumpa.

- Mam nadzieję, że będzie to dobra rozmowa, która pozwoli nam dobrze się zrozumieć z zaufaniem i otwartością. Myślę, że tematy, z którymi przyjeżdża, nie są tymi z dzisiejszego dnia. Zobaczymy - powiedział papież.

