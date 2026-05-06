Nie żyje magnat medialny Ted Turner. Założyciel stacji CNN miał 87 lat

Jak przekazała w oświadczeniu firma biznesmena Turner Enterprises, potentat medialny zmarł w niedzielę "w spokoju, otoczony rodziną". Turner był założycielem CNN, pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej.

Od 2018 r. chorował na otępienie z ciałami Lewy'ego, postępującą chorobę mózgu. Na początku 2025 r. był hospitalizowany z powodu zapalenia płuc.

Nie żyje magnat medialny Ted Turner. Miał 87 lat

Związany z Atlantą przedsiębiorca był jednym z najbardziej wpływowych ludzi mediów i pionierem telewizji. Był również właścicielem drużyny baseballowej Atlanta Braves.

Turner rozpoczął karierę w mediach w wieku 24 lat, przejmując rodzinną firmę reklamową po samobójczej śmierci ojca. Przekształcił potem podupadającą lokalną telewizję w Atlancie w pierwszą superstację telewizji kablowej, zaś w 1980 r. uruchomił CNN, pierwszy kanał informacyjny nadający przez całą dobę - dodając potem kolejne wersje CNN, jak i stacje takie jak Turner Network Television (TNT), Turner Classic Movies (TCM) czy Cartoon Network. Biznesmen znany był z bezpośredniego stylu bycia i kontrowersyjnych wypowiedzi.

Jak zaznaczyła CNN, krytycy początkowo drwili z projektu, lecz znaczenie całodobowej telewizji informacyjnej zostało w pełni udowodnione podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1990 r., kiedy CNN jako jedyna stacja transmitowała na żywo przebieg konfliktu.

W 1996 r. Turner sprzedał swoje sieci koncernowi Time Warner za blisko 7,5 mld dolarów. Połączenie Time Warnera z AOL w 2000 r. okazało się jedną z największych porażek w historii fuzji korporacyjnych – nowa spółka poniosła rekordową stratę 99 mld dolarów, a Turner stracił dużą część swojej fortuny.

Świat żegna Teda Turnera. Kondolencje złożył m.in. prezydent USA

Śmierć założyciela CNN wstrząsnęła rynkiem medialnym i poruszyła największych światowych przywódców. O wielkiej sile i wpływie Turnera na amerykański rynek pisał chociażby prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który nazwał go "jednym z większych wszech czasów".

"Zawsze, gdy go potrzebowałem, był przy mnie, zawsze gotowy walczyć o dobrą sprawę!" - komentował na platformie Truth Social. Trump wyraził również nadzieję, że nowi nabywcy CNN, stojącej w opozycji do działań amerykańskiego prezydenta, "przywrócą stacji dawną wiarygodność i chwałę".

"Był nieustraszony wobec swoich korporacyjnych władców, kiedy Time Warner go kupił; był nieustraszony wobec politycznych liderów, którzy próbowali mu się przeciwstawić" – mówił z kolei amerykański pisarz Walter Isaacson.

Oświadczenie po śmierci Turnera wydał również Mark Thompson, prezes i dyrektor generalny CNN Worldwide. - "Ted jest gigantem, na którego barkach stoimy i wszyscy poświęcimy dziś chwilę, aby docenić jego wpływ na nasze życie i świat" - przekazał.

"Przedsiębiorczy duch Teda, jego ambicja twórcza i gotowość do podejmowania ryzyka zmieniły branżę medialną na zawsze" - powiedział w oświadczeniu David Zaslav, szef koncernu Warner Bros. Discovery (WBD), obecnego właściciela CNN.

Nie żyje Ted Turner. Był filantropem i obrońcą środowiska

Turner był także filantropem i obrońcą środowiska. W 1997 r. przekazał miliard dolarów na rzecz ONZ, zakładając United Nations Foundation. Był jednym z największych prywatnych właścicieli ziemskich w Ameryce Północnej, dysponując dwoma milionami akrów ziemi. Odegrał też kluczową rolę w ochronie bizonów przed wyginięciem – jego prywatne stado liczyło około 51 tys. sztuk.

W 1991 został wybrany Człowiekiem Roku magazynu "Time". Po odejściu ze świata medialnego Turner aktywnie działał w swojej fundacji prowadzącej działania na rzecz walki ze zmianami klimatu oraz poprawy jakości powietrza i wody.

