Bogucki podkreślił, że, propozycja ma być odpowiedzią na oczekiwania rynku i próbą uporządkowania zasad funkcjonowania kryptoaktywów w Polsce.

Projekt ustawy o kryptoaktywach trafił do Sejmu

Bogucki poinformował, że prezydent zdecydował się skierować projekt do Sejmu jako własną inicjatywę ustawodawczą. W jego ocenie to krok w stronę uregulowania rynku, na który od dłuższego czasu czekają uczestnicy obrotu.

- Jest to wyjście naprzeciw tym, którzy oczekują na regulację rynku kryptoaktywów - powiedział. Dodał, że projekt ma również stanowić próbę współpracy z rządem w tej sprawie.



Szef KPRP zaznaczył, że prezydencka propozycja w dużej części opiera się na rozwiązaniach przygotowanych wcześniej przez stronę rządową.

- Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta - podkreślił. Jak mówił, chodzi o stworzenie regulacji, która będzie zgodna z konstytucją i jednocześnie odpowie na potrzeby rynku.

Ochrona inwestorów i nadzór państwa

Bogucki wskazał, że projekt ma na celu ochronę konsumentów i inwestorów, a także wprowadzenie skutecznego nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów.

Prezydent - jak zaznaczył - opowiada się za "mądrą, rozsądną i zgodną z konstytucją” regulacją w tym obszarze. Szef KPRP odniósł się także do działań rządu w tej sprawie. Jego zdaniem brakowało dotąd współpracy przy przygotowaniu przepisów.

- Gdyby strona rządowa i koalicja rządowa chciała współdziałać w tym zakresie, dawno byłoby już po sprawie (...). Nie ma niestety dobrej woli po stronie rządu, być może teraz rząd się obudzi - powiedział.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni