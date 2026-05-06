"Najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski". ABW publikuje raport

Jacek Dobrzyński wyjaśnił, że te "najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski" są inspirowane i organizowane przez rosyjskie służby specjalne. "Są to niezmiennie dywersja i szpiegostwo. Przedstawione dane wyraźnie wskazują, że zagrożenia te przybierają na sile" - przekazał.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraca do dobrego zwyczaju i po kilkunastu latach przerwy publikuje jawną część raportu ze swojej działalności. Prezentuje on najpoważniejsze zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski inspirowane i organizowane przez rosyjskie służby specjalne. — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) May 6, 2026

Jak kontynuował rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w swoim raporcie zwróciła uwagę na "bardzo niebezpieczną radykalizację młodych osób i ich zachwyt terroryzmem". Dobrzyński dodał, że jest to "niepokojące zjawisko z perspektywy bezpieczeństwa państwa.", któremu warto poświęcić "szczególną uwagę".

Raport jest dostępny na stronie internetowej ABW. Odnosi się on do wybranych aktywności tej służby z lat 2024-2025. "W opracowaniu prezentowane są m.in.: główne kierunki działań ABW w obszarach: kontrwywiadu, zwalczania terroryzmu, ochrony strategicznych interesów gospodarczych, ochrony cyberprzestrzeni RP czy ochrony informacji niejawnych" - wskazano w wydanym komunikacie.

Rośnie radykalizacja wśród młodych? Raport ABW ujawnia

Raport został podzielony na kilka rozdziałów, które dotyczą m.in. kontrwywiadu, zwalczania terroryzmu, ochrony strategicznych interesów Polski oraz jej cyberprzestrzeni. Kolejne rozdziały dotyczą kwestii takich jak ochrona informacji niejawnych, współpraca międzynarodowa, działania operacyjno-techniczne, prewencja czy edukacja.

W rozdziale poświęconym zwalczaniu terroryzmu opisano wspomniany przez Dobrzyńskiego wątek radykalizacji młodych. Jak oceniono w raporcie, "katalizatorem tego procesu jest ekspozycja na skrajne treści dystrybuowane w internecie - ze szczególnym uwzględnieniem komunikatorów i platform społecznościowych, w tym forów dla graczy, zapewniających użytkownikom duży stopień anonimowości".

ABW opisało, iż "skrajne zachowania młodzieży rzadko są uwarunkowane konkretną ideologią", natomiast najczęściej wynikają one z fascynacji przemocą. Młode pokolenie ma interesować się także aktywnością struktur terrorystycznych. "Choć większość zradykalizowanych jednostek ogranicza swoją aktywność do sfery wirtualnej, działając w przestrzeni internetowej, ABW ustaliła już pojedyncze przypadki podejmowania bezpośrednich przygotowań do przeprowadzenia ataków terrorystycznych" - czytamy.

Jako przykład radykalnych postaw wśród młodych podano przypadek 17-latka z Podkarpacia, który został zatrzymany przez ABW w maju 2025 roku. Młody mężczyzna miał "przygotowywać zamach w celu wsparcia polityki organizacji radykalnych dżihadystów Państwa Islamskiego ISIS".

Kolejne skrajne przypadki miały miejsce w kwietniu oraz czerwcu 2025 roku, gdy funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech 19-latków z Olsztyna. Mieli oni planować "przeprowadzenie zamachu terrorystycznego, m.in. na jedną z lokalnych szkół".

ABW "wraca do dobrego zwyczaju". Opublikowano nowy raport

Dodatkowo - jak podało ABW - problemem są wszelkie próby nielegalnego obrotu bronią, jej komponentami, sprzętem wojskowym oraz "produktami podwójnego zastosowania, klasyfikowanymi jako towary o znaczeniu strategicznym". "Szczególnym obszarem zainteresowania Agencji pozostaje identyfikacja i przeciwdziałanie ewentualnemu zaangażowaniu podmiotów zarejestrowanych w Polsce w transfery uzbrojenia i technologii o charakterze militarnym na rzecz odbiorców ze strefy wschodniej. Działania te skupiają się w dużej mierze na wykrywaniu powiązań kapitałowo-osobowych, które mogą służyć omijaniu międzynarodowych sankcji oraz nieuprawnionemu wspieraniu struktur powiązanych z tamtejszymi reżimami politycznymi" - dodano.

Wśród priorytetowych obszarów aktywności ABW znajduje się m.in. wczesne rozpoznawanie oraz skuteczna neutralizacja zagrożeń o charakterze wywiadowczym i terrorystycznym. Agencja sprawuje ponadto systemowy nadzór nad bezpieczeństwem informacji niejawnych oraz dba o ich poufność w obiegu krajowym i międzynarodowym.

W ramach działań w zakresie neutralizacji zagrożeń terrorystycznych oraz wzmacniania odporności państwa w latach 2024-2025 przeprowadzono łącznie 19 postępowań przygotowawczych. Jak podkreślono, liczba ta wzrosła w 2025 roku, kiedy zainicjowano siedem nowych spraw.

Kluczowym elementem ochrony kraju przed terroryzmem była sprawna wymiana informacji operacyjnych. Jak podkreślono w raporcie, CAT ABW przekazała do podmiotów systemu ochrony antyterrorystycznej blisko 700 raportów operacyjnych zawierających sygnały o potencjalnych zagrożeniach.

Dodatkowo "ABW poddała weryfikacji i zaopiniowała ok. 5,5 tys. wniosków dotyczących wydania zezwoleń na międzynarodowy obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym". "Agencja sporządziła ponad 880 opinii związanych z procedurami koncesyjnymi podmiotów prowadzących działalność w obszarze wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także handlu nimi" - czytamy.

W podanym okresie kontrwywiad ABW zidentyfikował i zneutralizował ponadto wiele wrogich operacji obcych służb wywiadowczych.

