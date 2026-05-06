Moskwa wysłała notę do dyplomatów. Zagroziła atakiem na Kijów

"Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do władz Państwa kraju/kierownictwa Państwa organizacji o potraktowanie tego wezwania z najwyższą odpowiedzialnością i zapewnienie ewakuowania we właściwym czasie personelu dyplomatycznego i innych misji, a także swoich obywateli z Kijowa" - napisało w specjalnej nocie MSZ Rosji.

To nagłe wezwanie ma związek z "nieuchronnym atakiem odwetowym sił zbrojnych Rosji na Kijów, w tym na ośrodki decyzyjne", jeśli Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja w Moskwie.

Dzień Zwycięstwa w Moskwie. Rosyjskie MSZ ostrzega przed atakiem

Przygotowania do największej w ciągu roku defilady wojskowej w Rosji nie idą w parze z dwutygodniowym zawieszeniem broni w wojnie z Ukrainą, na które zdecydował się w poniedziałek Władimir Putin.

ZOBACZ: Strzelanina w centrum Kijowa. Napastnik otworzył ogień, są ofiary i ranni

Jak przekazał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, Rosja wciąż rozbudowuje swój potencjał przeciwlotniczy, mimo obietnicy wstrzymania ognia na czas obchodów 81. rocznicy zwycięstwa ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami.

Jednocześnie władze kilku regionów odwołały swoje parady wojskowe, powołując się na względy bezpieczeństwa. Ministerstwo obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń przez wojska ukraińskie obchodów w Moskwie siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy.

Wojna w Ukrainie. Zawieszenie broni na czas obchodów Dnia Zwycięstwa

W odpowiedzi na ruch Moskwy Zełenski ogłosił "reżim ciszy", czyli wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę.

ZOBACZ: Zawieszenie broni naruszone. "Putinowi zależy tylko na paradach"

"Od tego momentu będziemy reagować symetrycznie. Nadszedł czas, aby rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie ministerstwo obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy" – oświadczył Zełenski.

Prezydent Ukrainy odrzucił przy tym pomysł jednodniowego zawieszenia broni w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, określając go jako "nieuczciwy" i zaznaczając, że Kijów nie otrzymał jeszcze żadnej oficjalnej propozycji zawieszenia broni 9 maja.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wystawa w PE. Kuzyn Kaczyńskiego pokazał swoje dzieła Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mko / polsatnews.pl / PAP