Egzamin maturalny z wybranego języka obcego w części pisemnej rozpoczął się w środę o godz. 9. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że zdecydowanym faworytem jest język angielski, który wybrało ok. 351,7 tys. zdających.

Na rozwiązanie arkusza maturzyści mają 120 minut. Egzamin w tej formule ma na celu ocenę umiejętności praktycznego użycia języka. Sprawdza on kilka kluczowych kompetencji językowych: rozumienie ze słuchu, analizę komunikatów pisanych, znajomość środków językowych oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej.

ZOBACZ: Matura 2026. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała hity na poziomie rozszerzonym

Język angielski jest popularnym wyborem nie tylko w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym, ale również jako rozszerzenie. Aby zdać egzamin dojrzałości, trzeba obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny), dwóch egzaminów ustnych (język polski, język obcy nowożytny) oraz jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W 2026 roku język angielski na poziomie rozszerzonym zadeklarowało ponad 252 tys. osób.

Matura 2026. W środę egzamin z języka polskiego

Do egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym z języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego podejdzie w środę łącznie ok. 1,1 tys. zdających. "W tym roku po raz pierwszy zostanie również przeprowadzony egzamin z języka ukraińskiego jako języka obcego. Wolę przystąpienia do egzaminu maturalnego tego języka zadeklarowało 139 zdających" - dodała CKE.

Do tej pory język ukraiński był tylko w grupie języków mniejszości narodowych, co oznacza, że abiturienci musieli dodatkowo przystąpić do egzaminu z wybranego języka nowożytnego na poziomie podstawowym.

Możliwość napisania testu z języka mniejszości etnicznej, języka mniejszości narodowej czy języka regionalnego maturzyści mieli we wtorek. 28 abiturientów przystąpiło do egzaminu z języka kaszubskiego. Sześć osób postanowiło sprawdzić swoją znajomość języka łemkowskiego. Kolejnych 292 maturzystów napisało egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Te egzaminy nie miały charakteru obowiązkowego - to przedmioty dodatkowe, zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

ZOBACZ: Matura 2026. Nie każdy będzie miał możliwość podejścia do poprawki

Środowy test z języka obcego jest ostatnim egzaminem na poziomie podstawowym w części pisemnej, do którego muszą przystąpić maturzyści. W poniedziałek abiturienci zmierzyli się z testem z języka polskiego. We wtorek nadszedł natomiast czas na matematykę.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni