Matura z języka angielskiego rozpoczęła się w środę 6 maja o godz. 9. Do tego egzaminu podeszło ponad 338 tys. zdających w całej Polsce.

Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego uczniowie mieli 120 minut. Matura z angielskiego zakończyła się o godz. 11. Przykładowe rozwiązania zaproponowali eksperci Interii. Pozostałe możesz sprawdzić tutaj. Oto pierwsze arkusze maturalne, które opublikowała CKE:

Artykuł jest aktualizowany.

Pozostałe arkusze można przejrzeć na stronie Interii. Tam również odpowiedzi zaproponowane przez eksperta portalu: Matura 2026. Język angielski - poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE.

Matura 2026 z języka angielskiego. Jak wygląda arkusz CKE?

W arkuszu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z języka angielskiego maturzyści znajdują zdania weryfikujące konkretne umiejętności. Test składa się z zadań sprawdzających:

umiejętność rozumienia języka obcego ze słuchu,

rozumienie tekstów pisanych,

znajomość środków językowych,

zdolność przygotowania krótkiej wypowiedzi pisemnej. Od 100 do 150 wyrazów na zadany temat.

Do zdobycia jest w sumie 60 punktów.

ZOBACZ: Unieważnione matury z polskiego. CKE podała powody

Aby zdać maturę z języka angielskiego, należy uzyskać 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. W przypadku środowego egzaminu próg ten wynosi zatem 18 punktów.



Zdawalność matury 2025 z języka angielskiego - w terminie głównym oraz dodatkowym - wyniosła 93 proc. Średni wynik tego egzaminu to 78 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni