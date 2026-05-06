Matura 2026 z języka angielskiego. CKE opublikowała arkusze
Matura z języka obcego na poziomie podstawowym to jeden z trzech obowiązkowych egzaminów dla tegorocznych abiturientów. Najwięcej uczniów tradycyjnie wybrało język angielski. CKE opublikowała arkusze z zadaniami, z którymi maturzyści musieli się zmierzyć w tym roku.
Matura z języka angielskiego rozpoczęła się w środę 6 maja o godz. 9. Do tego egzaminu podeszło ponad 338 tys. zdających w całej Polsce.
Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego uczniowie mieli 120 minut. Matura z angielskiego zakończyła się o godz. 11.
Przykładowe rozwiązania zaproponowali eksperci Interii. Pozostałe możesz sprawdzić tutaj.
Oto pierwsze arkusze maturalne, które opublikowała CKE:
Artykuł jest aktualizowany.
Pozostałe arkusze można przejrzeć na stronie Interii. Tam również odpowiedzi zaproponowane przez eksperta portalu: Matura 2026. Język angielski - poziom podstawowy. Tutaj arkusz CKE.
Matura 2026 z języka angielskiego. Jak wygląda arkusz CKE?
W arkuszu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z języka angielskiego maturzyści znajdują zdania weryfikujące konkretne umiejętności. Test składa się z zadań sprawdzających:
- umiejętność rozumienia języka obcego ze słuchu,
- rozumienie tekstów pisanych,
- znajomość środków językowych,
- zdolność przygotowania krótkiej wypowiedzi pisemnej. Od 100 do 150 wyrazów na zadany temat.
Do zdobycia jest w sumie 60 punktów.
ZOBACZ: Unieważnione matury z polskiego. CKE podała powody
Aby zdać maturę z języka angielskiego, należy uzyskać 30 proc. możliwych do zdobycia punktów. W przypadku środowego egzaminu próg ten wynosi zatem 18 punktów.
Zdawalność matury 2025 z języka angielskiego - w terminie głównym oraz dodatkowym - wyniosła 93 proc. Średni wynik tego egzaminu to 78 proc. możliwych do uzyskania punktów.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej