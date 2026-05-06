Zabieg bez kolejki dla syna senatora KO. NFZ ukarał szpital

Na początku kwietnia Wirtualna Polska ujawniła, że syn senatora KO przeszedł zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim bez kolejki. W reakcji na publikację Narodowy Fundusz Zdrowia zarządził w placówce kontrolę, która potwierdziła medialne doniesienia.

- Kontrola zakończyła się negatywną oceną placówki. Ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w tych oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - przekazała w środę rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ Barbara Nawrocka.

Szpital, w którym doszło do zabiegu, musi zapłacić 134 tys. zł. kary. Ma również 14 dni na odwołanie się od decyzji NFZ.

Z opinią Funduszu zgadza się dyrektor szpitala Mariusz Trojanowski, który oświadczył w środę, że ustalenia wewnętrznej komisji szpitalnej są zbieżne z ustaleniami NFZ.

- Pokazuje to, że wersja pana Lenza nie ma pokrycia w rzeczywistości. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wystąpienia pokontrolnego NFZ podejmiemy decyzję, czy będziemy się odwoływali od kary - mówił.

Dyrekcja szpitala już wcześniej informowała o stwierdzeniu fałszywej dokumentacji medycznej, która dotyczyła nielegalnie przeprowadzonego zabiegu.

Sprawa Tomasza Lenza. Polityk zarzuca dyrekcji szpitala kłamstwa

Sam senator KO w wydanym 7 kwietnia oświadczeniu zapewnił, że zabieg u jego syna został wykonany "w warunkach szpitalnych przez lekarzy pełniących w tym dniu dyżur, z zachowaniem właściwych procedur medycznych".

W kolejnym, tym razem internetowym oświadczeniu, senator i jego żona powiedzieli, że "dokumentację z zabiegu 13-letniego dziecka posiadają rodzice i z tego, co już wiadomo, kontrolerzy z NFZ, a także Izba Lekarska w Toruniu".

Stwierdzili ponadto, że dyrektor szpitala rozpowszechnia w mediach informacje, jakoby jej nie posiadał i w związku z tym zapowiedzieli, że skierują do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Takie zawiadomienie złożyli.

Nielegalny zabieg w Aleksandrowie Kujawskim. Incydent bada prokuratura

Sprawie przeprowadzonego niezgodnie z prawem zabiegu w Aleksandrowie Kujawskim przygląda się prokuratura. Pod koniec kwietnia prokurator regionalny w Gdański zadecydował o przekazaniu do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy dwóch postępowań dotyczących szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, w tym sprawy zabiegu u nieletniego syna senatora Tomasza Lenza.

Pierwsze postępowanie dotyczy zabiegu medycznego przeprowadzonego 15 marca 2026 r., w przypadku którego istnieje podejrzenie wykonania go poza kolejnością i z naruszeniem obowiązujących procedur. Pacjentem był nieletni syn senatora Tomasza Lenza.

Drugie postępowanie, powiązane z pierwszym, dotyczy podejrzenia ujawnienia tajemnicy lekarskiej oraz nierzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej.

