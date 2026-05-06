Kolejny atak niedźwiedzia na Podkarpaciu. "Tradycyjne metody odstraszania przestały działać"

Władze gminy Bukowsko na Podkarpaciu, gdzie kilka dni temu doszło do ataku niedźwiedzia, w którym zginęła 58-letnia kobieta, poinformowały o kolejnych incydentach z udziałem drapieżnika.

Kolejny atak niedźwiedzia na Podkarpaciu

"W ostatni weekend odnotowano obecność niedźwiedzia w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Bukowsko" - przekazano.

Do znacznie niebezpieczniejszego incydentu doszło jednak we wtorek 5 maja, w sąsiedniej gminie Zagórz. "W miejscowości Morochów, zaledwie 10 km od miejsca tragicznego ataku w Płonnej, zaatakowani przez niedźwiedzia zostali rolnicy budujący ogrodzenie dla bydła" - czytamy.

Dzięki szybkiej reakcji mężczyznom udało się dobiec do samochodu i tam przeczekać do momentu, aż drapieżnik zniknął z pola widzenia.

Przedstawiciele gminy podkreślają, że drapieżnik zaatakował rolników budujących ogrodzenie, mimo że słyszał ich głosy i hałas prac. Oznacza to, że tradycyjne metody 'odstraszania dźwiękiem' przestały działać" - czytamy w komunikacie. Jak dodają włodarze gminy, niedźwiedź mógł zatracić swój naturalny lęk i traktuje hałas jako sygnał do ataku.

Atak niedźwiedzia w Morochowie. Gmina domaga się reakcji

W związku z wtorkowym atakiem, gmina Bukowsko złożyła oficjalny wniosek o zgodę na eliminację drapieżnika.

"Z ubolewaniem stwierdzam, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej reakcji ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska" - oświadczył wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski. Zwrócił się również z prośbą do władz stolicy o natychmiastową odpowiedź w tej sprawie.

"Zadajemy głośne pytanie decydentom w Warszawie: ile jeszcze incydentów musi się wydarzyć, aby nasze wnioski i realne zagrożenie życia mieszkańców zostały potraktowane priorytetowo?" - dodał.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał zgodę na płoszenie niedźwiedzi w okolicach Bukowska, także w pobliżu zabudowań, dróg i miejsc, w których przebywają ludzie. W celach obronnych dozwolone jest użycie m.in. petard czy sygnałów dźwiękowych.

Mieszkańcom zaleca się jednak ostrożność i unikanie bezpośredniej konfrontacji ze zwierzęciem.

Oko w oko z niedźwiedziem. Oto, jak należy się zachować

W związku ze wzmożoną aktywnością niedźwiedzi na terenie Bukowska i okolic, gmina opublikowała spis zasad bezpieczeństwa w przypadku niebezpiecznej interakcji z drapieżnikiem.

Wedle zasady "otwartego schronienia" podczas prac na polu mieszkańcy zawsze powinni mieć w zasięgu kilku kroków włączony samochód, w razie nagłej potrzeby.

Mieszkańcom odradza się również samodzielne wyjścia do lasu oraz pracę tyłem do gęstych zarośli. Zaleca się również szczelne zamykanie kubłów na śmieci oraz niepozostawianie resztek jedzenia na zewnątrz, aby nie wabić niedźwiedzia w pobliżu miejsca zamieszkania.

Bukowsko. Niedźwiedź zaatakował 58-latkę, kobieta zmarła

Pod koniec kwietnia w kompleksie leśnym na terenie gminy Bukowsko niedźwiedź zaatakował 58-latkę, która wraz z synem szukała tam zrzutów poroża. Około godziny 10.30 mężczyzna otrzymał od matki telefon z informacją, że atakuje ją niedźwiedź.

Mimo niezwłocznego powiadomienia służb ratunkowych, w wyniku rozległych obrażeń głowy kobieta zmarła. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Według wstępnej oceny przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, silny wiatr mógł sprawić, że zwierzę nie usłyszało ani nie wyczuło zbliżającej się kobiety, co doprowadziło do agresji.

