Za jeden z najlepszych momentów w roku, aby zakończyć karierę zawodową, uznaje się lipiec, czyli pierwszy miesiąc po waloryzacji kapitału emerytalnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał serwisowi Infor szacunki dotyczące przejścia na emeryturę właśnie w lipcu 2026 r. hipotetycznej 60-latki, która zatrudnienie zaczęła w 1996 r. Przez ten czas pracowała bez przerw, osiągając zawsze minimalne wynagrodzenie.

Zderzenie z rzeczywistością. Ile wyliczy ZUS z samych składek?

W przykładzie tym założono, że zwaloryzowany kapitał początkowy tej osoby to 118 120,50 zł, a zwaloryzowane składki - 272 225,32 zł. Przyjęto, że dalsze trwanie życia wyniesie 266,40 miesiąca. Wyliczona emerytura wyniosła 1 465,26 zł brutto.

Na szczęście w tej konkretnej sytuacji ubezpieczona skorzystałaby z mechanizmu, który "ratuje" seniorów przed znaczącym spadkiem dochodów. Przykładowej 60-latce przysługiwać będzie emerytura minimalna. Od marca 2026 r. jej wysokość ustalona jest na 1978,49 zł brutto.

Kwota rzędu kilkuset złotych więcej może zrobić realną różnicę w domowym budżecie. W tym przypadku zostanie ona przyznana, bo opisywana kobieta przepracowała co najmniej 20 lat. To udokumentowany staż pracy stanowi u niej podstawę do ubiegania się o minimalne świadczenie. U mężczyzn jest to 25 lat. Trzeba też spełniać dodatkowy warunek w postaci osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat - dla pań, 65 lat - dla panów).

Emerytura. Pułapka niskiego stażu

Co się jednak stanie z pracownikami na najniższej krajowej, którym (z różnych powodów życiowych) zabraknie choćby kilku miesięcy do przepracowania owych 20 lub 25 lat? System jest tu bezlitosny. Tacy seniorzy będą pobierać dokładnie tyle środków, ile sobie wypracowali. Innymi słowy, przykładowa emerytka z podobnymi składkami, za to z 19-letnim stażem, otrzymałaby właśnie 1 465,26 zł.

Zjawisko wypłacania świadczeń poniżej ustawowego minimum narasta w znaczącym tempie, co potwierdzają dane ZUS. O ile w 2011 r. niemal 24 tys. osób (4,2 proc. ogółu) dostawało emeryturę nowosystemową w wysokości niższej niż najniższa, to w 2025 r. było to już prawie 460 tys. seniorów. Najczęściej dochody te mieściły się w przedziale 1000-1700 zł, natomiast nie brakuje przypadków skrajnych.

Na prawie 8,9 tys. kont trafia co najwyżej 100 zł. Znane są też przypadki dosłownie groszowych świadczeń. Według danych ZUS najniższa wypłacana emerytura wynosi... 2 grosze. Takie świadczenie wypłacają oddziały w Biłgoraju i we Wrocławiu dwóm osobom.

Bibliography:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2025 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1 878,91 zł). Warszawa 2026.

