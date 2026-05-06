Łukasz Mejza oświadczył dodatkowo, że "sprawy z fotoradarów to skumulowane przejazdy od 2024 roku". "Te wykroczenia trafiły z automatu na etap sądowy i punkty, tak jak u każdego obywatela, pojawią się na moim koncie po wyroku sądu" - tłumaczył.

W ten sposób polityk wyjaśnił, że w rzeczywistości na jego koncie znajduje się "jedynie" 19 punktów karnych.

W środę radio RMF FM przekazało, iż Mejza dopuścił się kolejnych wykroczeń drogowych i w ten sposób liczba zgromadzonych przez niego punktów wzrosła do 225. 177 punktów miało zostać przyznanych politykowi za przekroczenie prędkości, a 48 - za rozmawianie przez telefon za kierownicą.

Odnosząc się do tych doniesień, Mejza ocenił, że stacja "po raz kolejny kłamie". Dodał także, że "to rzekome korzystanie z telefonu dotyczy tych samych przejazdów, także są te same stare sprawy z fotoradarów".

Dziennikarze przekazali dodatkowo, że Mejza za swoje liczne wykroczenia "formalnie nie został za to ukarany, ponieważ nie odbiera korespondencji od Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego". W oświadczeniu wydanym dla Interii polityk przekazał, że "całą korespondencję odebrał, więc jest to kolejny fake news".

"Za wszystkie wykroczenia odpowiem tak, jak każdy obywatel. Czekam na wyrok, bo dopiero wtedy będę mógł uregulować mandaty i podejść do egzaminu na prawo jazdy" - podsumował.

O tym, w jaki sposób Mejza zachowuje się za kierownicą, jest głośno od wielu miesięcy. W niedzielę 12 kwietnia polityk miał poruszać się drogą ekspresową prędkością ponad 150 km/h i zostać zatrzymanym w okolicach Zielonej Góry. Za swoje postępowanie Mejza został ukarany mandatem w wysokości 800 złotych. Informację tę Mejza potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl, tłumacząc, że przekroczył prędkość na drodze ekspresowej, "więc kara jest adekwatna i potrzebna".

W październiku 2025 roku polityk został zatrzymany na trasie ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku za prawie dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości. Jechał z prędkością 200 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h. Policja chciała go ukarać mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi, jednak Mejza zasłonił się immunitetem.

W rezultacie policja zawnioskowała o uchylenie posłowi immunitetu. Wniosek z dolnośląskiej komendy trafił do KGP, a następnie Biuro Prewencji KGP przekazało wniosek do marszałka Sejmu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego. Mejza oświadczył później, że "natychmiast" zrzeka się immunitetu w sprawie przekroczenia prędkości na S3. " Żałuję tego, co zrobiłem, i taka sytuacja nie powtórzy się więcej. Jeszcze raz przepraszam" - przekazał wówczas.

W swoim pierwszym oświadczeniu Mejza tłumaczył, że mandatu nie przyjął tylko dlatego, że spieszył się na lotnisko i czas potrzebny na jego wypisanie sprawiłby, że na pewno spóźniłby się na samolot.

