Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował ws. sędziów TK. Mają zacząć orzekać

Decyzja zapadła jednogłośnie w składzie siedmiorga sędziów. Sprawa dotyczy czworga sędziów, których prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania.

Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazuje dopuścić sędziów TK do pracy

Trybunał w Strasburgu wydał zabezpieczenie, które zobowiązuje państwo do "powstrzymania się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Jak podkreślono, decyzja ma charakter natychmiastowy i jest wiążąca dla wszystkich władz i instytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

"W świetle tego zabezpieczenia Prezes Trybunału Konstytucyjnego zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania obowiązków ciążących na nim na mocy ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - przekazano.

Obowiązki prezesa TK po decyzji Trybunału. Tusk reaguje na decyzję

Z decyzji wynika, że prezes TK powinien przydzielić sędziom sprawy oraz stworzyć warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy - mimo powołania - nie zostali dopuszczeni do orzekania.

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło? — Donald Tusk (@donaldtusk) May 6, 2026

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.

13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Część z nich złożyła ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, pozostali - podczas uroczystości w Sejmie.

Wątpliwości dotyczące procedury powołania sędziów były wcześniej podnoszone przez Kancelarię Prezydenta, która powoływała się na analizę prawną w tej sprawie.

