Strażacy cały czas walczą z pożarem lasu w powiatach biłgorajskim, zamojskim i tomaszowskim na Lubelszczyźnie. Podczas akcji gaśniczej rozbił się samolot, jego pilot nie przeżył. W środę w tej części Polski cały czas utrzymuje się najwyższe możliwe zagrożenie pożarowe - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na poprawę sytuacji trzeba będzie jeszcze poczekać.

Lasy wciąż płoną. Strażakom pomaga policyjny śmigłowiec

"Walka z żywiołem trwa - wsparcie z powietrza" - czytamy na profilu policji na Facebooku. Do walki z żywiołem skierowano policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk z pojemnikiem na 3 tys. litrów wody, którą zrzuca się na płonące rejony, szczególnie tam, gdzie dostęp jest najbardziej utrudniony.

We wtorek płonęło ponad 100 hektarów, a w działaniach uczestniczyło 80 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz inne służby. W środę na miejsce skierowano dodatkowe siły, czyli 19 pojazdów i łącznie 88 ratowników. Według najnowszych danych ogniem objętych jest 480 ha lasów.

W środę pożarem zagrożone są nie tylko tereny w trzech powiatach, lecz większość Lubelszczyzny. W tej części Polski utrzymuje się ekstremalne zagrożenie pożarowe lasu - swoim zasięgiem objęło większość województwa lubelskiego oraz północno-wschodnie rejony podkarpackiego.

Mieszkańcy tych terenów w środę otrzymali alert RCB. "Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie" - głosi komunikat wysłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Niebezpiecznie jest w wielu innych regionach kraju. Bardzo wysokie zagrożenie utrzymuje się w większości Podkarpacia, Mazowsza, południu Podlasia, a także na dużych obszarach Ziemi Łódzkiej, we wschodniej Wielkopolsce, Dolnym Śląsku oraz północnych rejonach Opolszczyzny.

Pożary lasów na Lubelszczyźnie. IMGW ostrzega przed ekstremalnym zagrożeniem

Najlepsza sytuacja pod tym względem panuje na północy, gdzie zagrożenie pożarowe jest bardzo niskie, przede wszystkim za sprawą prognozowanych na środę ochłodzenia oraz większych opadów deszczu w środę.

Wiele wskazuje na to, że pogoda niedługo sprawi, że zagrożenie znacząco się zmniejszy. Powinnyśmy to odczuć w czwartek.

Coraz więcej deszczu w Polsce. To pomoże lasom

W środę po południu i wieczorem nad wiele regionów kraju z południowego zachodu nadciągną burze z ulewami.

Burze oraz intensywne opady deszczu będą się stopniowo przesuwać na północ i wschód, sprawiając, że wilgotność na terenach leśnych znacznie się zwiększy.

Czwartek będzie deszczowy i burzowy w przeważającej części kraju - wynika z prognoz IMGW

W czwartek bardziej deszczowa aura sprawi, że zagrożenie pożarowe będzie wyraźnie niższe niż w środę już nie tylko na północy i zachodzie, lecz również w centrum i na południu Polski - wynika z prognoz IMGW.

W czwartek sytuacja w polskich lasach zdecydowanie się poprawi. Zagrożenie pożarami najwyższe wciąż będzie na południowym wschodzie

Możliwe, że tylko w południowo-wschodniej Polsce dalej będzie niebezpiecznie. Bardzo wysokie zagrożenie pożarowe lasu utrzyma się w południowo-wschodniej części Lubelszczyzny oraz w centrum i na południu Podkarpacia.

W zdecydowanej części Polski zagrożenie będzie bardzo niskie. Wiele wskazuje na to, że kolejne dni również będą deszczowe w wielu miejscach, co może znacząco poprawić sytuację pożarową w naszym kraju. Możliwe, że deszcze i burze nasilą się jeszcze w pierwszej połowie przyszłego tygodnia.

