Sławomir Mentzen podczas wiecu w Elblągu uderzył w dowództwo Wojska Polskiego, odnosząc się bezpośrednio do gen. Wiesława Kukuły.

- Ten człowiek jest nienormalny. On nie ma kompetencji żeby być kapralem bo on niczym nigdy tak naprawdę nie dowodził, a teraz ma całą naszą armię. Ten człowiek nie ma pojęcia o ekonomii wojny - twierdził polityk.

Nawiązał w ten sposób do słów polskiego dowódcy, który mówił, że życie polskiego obywatela "nie ma ceny". Zasugerował również, że nie zawahałby się rozkazać zestrzelenie taniego drona rakietą wartą miliony dolarów, żeby uratować Polaka lub Polkę.

Bosak odpowiada na wypowiedź Mentzena. "Nie tylko jest obraźliwa, ale niezgodna z prawdą"

Na słowa Mentzena zareagował wicemarszałek Sejmu i jego partyjny kolega - Krzysztof Bosak. W mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu zdystansował się od wspomnianej krytyki gen. Kukuły.

Wypowiedź @SlawomirMentzen na temat szefa Sztabu Generalnego generała @wieslawkukula nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) May 6, 2026

"Wypowiedź @SlawomirMentzen na temat szefa Sztabu Generalnego generała @wieslawkukula nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą. Rozmawiałem wielokrotnie z szefem @SztabGenWP i wraz z innymi posłami Konfederacji uczestniczyłem w poselskiej wizytacji Sztabu Generalnego i nie mam wątpliwości, że i u gen. Kukuły i wśród innych oficerów stojących na czele naszej armii jest zrozumienie zagadnień ekonomii wojny i wyzwań związanych z obroną przed dronami, a także że jest to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca"- napisał Bosak.

W dalszej części wpisu wicemarszałek Sejmu wskazał, że jego zdaniem Mentzen został wprowadzony w błąd.

"Jestem przekonany, że wypowiedź @SlawomirMentzen wynikała z dobrych intencji, ale jeśli chodzi o wiedzę i kompetencje szefa SG @SlawomirMentzen został źle poinformowany przez doradców, a jeśli chodzi o wypowiedź generała to po prostu błędnie ją zrozumiał" - dodał.

Krytyka słów Mentzena. Szef MON i prezydent stają w obronie generała

Słowa Mentzena spotkały się z reakcją przedstawicieli innych ugrupowań. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że pokazują one "absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i elementarnego szacunku wobec Wojska Polskiego i żołnierskiego munduru".

Słowa @SlawomirMentzen pokazują absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i elementarnego szacunku wobec Wojska Polskiego i żołnierskiego munduru.



Atak na Generała @wieslawkukula, Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej i podważanie jego kompetencji z poziomu wiecu… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 5, 2026

W podobnym tonie wypowiedział się były minister obrony Mariusz Błaszczak, który nazwał atak na szefa Sztabu Generalnego "skandalicznym”.

Do słów Mentzena odniósł się także Karol Nawrocki. Prezydent RP opublikował zdjęcie z gen. Wiesławem Kukułą, opatrując je krótkim wpisem: "Pierwszy Żołnierz Rzeczpospolitej”.

