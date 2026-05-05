Prezydent Karol Nawrocki już dwukrotnie zawetował projekty ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Strona prezydencka argumentowała te decyzje stwierdzając m.in., że proponowane rozwiązania są nadmiarowe i nie uwzględniono w nich proponowanych w czasie prac legislacyjnych niezbędnych poprawek.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że w najbliższym tygodniu do Sejmu trafi kolejny projekt ustawy dotyczącej kryptowalut.

- Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Afera, w którą wplątani są bezpośrednio były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji - stwierdził Tusk, odnosząc się do afery związanej z Zondacrypto. Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi w tej sprawie śledztwo, dotyczące możliwego oszustwa klientów giełdy oraz prania brudnych pieniędzy.

Weta prezydenta ws. kryptoaktywów. Żurek: Być może za tym stoją jakieś zobowiązania

Minister Żurek skomentował prezydenckie weta, wskazując na poszlaki świadczące o niedozwolonym lobbingu.

- Moim zdaniem na pewno musimy to badać pod kątem niedozwolonego lobbingu kogoś, kto tworzył piramidę finansową i jego celem były oszustwa i wyłudzenia, a nie uczciwe inwestowanie przez naszych obywateli - stwierdził.

Prowadząca Agnieszka Gozdyra spytała szefa resortu sprawiedliwości, czy jego zdaniem prezydent Nawrocki lobbingowi.

- Zobaczmy, kto finansował CPAC (konferencję prawicowych polityków w USA, na której był m.in. Nawrocki - red.), co się działo w sprawie Suszka (zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto - red.). Prezydent moim zdaniem wiedział o notatce służb, którą później premier szczątkowo relacjonował w mediach. Więc dziwię się, dlaczego z uporem maniaka jest cały czas weto dla tej ustawy. Czymś innym jest wolność gospodarcza, do inwestowania, a czym innym jest obrona własnych obywateli - stwierdził Żurek.

- Być może za tym stoją jakieś zobowiązania, o których my dzisiaj nie wiemy, ale prokuratura to bada - dodał minister sprawiedliwości.

Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Minister: Jakbym zatrudnił watahy wilków

Szef MS skrytykował także decyzję Karola Nawrockiego o powołaniu Rady Nowej Konstytucji, mającej mieć wpływ na stworzenie projektu nowej ustawy zasadniczej.

Na temat nowej rady jeszcze w piątek wypowiedział się premier Donald Tusk, który polecił Nawrockiemu, aby ten - zamiast tworzyć nową konstytucję - zaczął najpierw "przestrzegać aktualnej". Wpis Donalda Tuska pojawił się kilka godzin po zapowiedzeniu przez prezydenckiego rzecznika Rafała Leśkiewicza na antenie Polsat News kroków prezydenta związanych z powołaniem nowej ustawy zasadniczej.

- Nie ma żadnego momentu konstytucyjnego. To że pan prezydent permanentnie blokuje pracę rządu i parlamentu wetami to nie znaczy, że jest moment konstytucyjny. Ta konstytucja w jakiś sposób w tych latach kryzysu się sprawdziła - stwierdził Żurek.

- Oczywiście jak każdy taki akt wymaga poprawek, ale nie napisania na nowo. A już jak zobaczyłem skład tej rady, to jest tak jakbym był hodowcą owiec i zatrudnił watahy wilków, żeby pilnowały owczarni - dodał.

@w_zurek, minister @MS_GOV_PL #debatagozdyry @PolsatNewsPL — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) May 5, 2026

Waldemar Żurek zaapelował do prezydenta, żeby "podjął współpracę dla dobra nas wszystkich", wskazując m.in. na ostatnie weto w sprawie ułatwienia rozwodów osobom, które nie mają małoletnich dzieci.

- Prezydent znowu wetuje ustawę, która nie jest polityczna, tylko jest dla Polaków. Więc jeżeli prezydent mówi o tym konstytucyjnym momencie, to ja mu odpowiadam: Nie ma w ogóle przestrzeni na temat tego. Najpierw trzeba przywrócić działanie tam, gdzie naruszono konstytucję. Prezydent ostatnio się trochę wpisuje w to, między innymi w kwestii sędziów Trybunału Konstytucyjnego - mówił w "Debacie Gozdyry".

