Zelenski punktuje rosyjską strategię, opublikował serię zdjęć. "Czysty cynizm"
Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o nocnych rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, w wyniku których zginęło co najmniej pięć osób, w tym dwóch ratowników. Jednocześnie ostro skrytykował Moskwę za "absolutny cynizm" w kontekście zapowiadanego zawieszenia broni na czas Dnia Zwycięstwa.
"To czysty cynizm - prosić o ciszę, by móc zorganizować propagandowe uroczystości, a jednocześnie przeprowadzać ataki rakietowe i dronowe przez wszystkie poprzedzające dni" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Opublikował równiez serię zdjęć, na których widać pożary i zniszczenia po rosyjskich atakach w Ukrainie.
Podkreślił, że Rosja może zakończyć działania wojenne w każdej chwili, jeśli rzeczywiście zależy jej na pokoju.
Informację o zawieszeniu broni przekazały wcześniej rosyjskie media, powołując się na decyzję przywódcy Rosji Władimira Putina. Termin rozejmu zbiega się z obchodami rocznicy zwycięstwa ZSRR nad III Rzeszą w tzw. Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Co roku 9 maja z tej okazji organizowana jest parada wojskowa.
W odpowiedzi Kijów ogłosił własny "reżim ciszy", który ma obowiązywać od północy z wtorku na środę. Zełenski zaznaczył, że Ukraina będzie reagować symetrycznie na działania strony rosyjskiej i wezwał Moskwę do podjęcia realnych kroków na rzecz zakończenia wojny.
Zawieszenie broni w Ukrainie. Rosja atakuje do ostatniej chwili
Jednocześnie ukraińskie władze informują o kolejnych intensywnych atakach ze strony Rosji. W nocy z poniedziałku na wtorek ostrzelano m.in. infrastrukturę energetyczną w obwodzie połtawskim. Według Zełenskiego, w wyniku jednego z uderzeń – przeprowadzonego w momencie, gdy służby ratunkowe gasiły pożar - zginęły cztery osoby, w tym dwóch ratowników, a dziesiątki zostały ranne.
Ataki objęły także inne regiony kraju, w tym obwody charkowski, dniepropietrowski, zaporoski i kijowski. Według ukraińskich Sił Powietrznych Rosja użyła 11 rakiet oraz 164 dronów różnych typów. Obronie przeciwlotniczej udało się zestrzelić większość bezzałogowców oraz jedną rakietę.
Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko poinformowała, że głównymi celami ostrzałów pozostają obiekty energetyczne, infrastruktura gazowo-naftowa, kolejowa oraz zakłady przemysłowe.
Sytuacja wskazuje na dalszą eskalację napięć, mimo deklaracji o czasowym zawieszeniu broni. Kijów podkreśla, że trwały pokój wymaga konkretnych działań, a nie symbolicznych gestów związanych z datami o znaczeniu historycznym.
