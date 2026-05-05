Z relacji CBS News wynika, że atak był skoordynowany i obejmował łodzie motorowe, rakiety oraz drony. Amerykańskie okręty były wspierane m.in. przez śmigłowce Apache.

Mimo intensywności ostrzału oba niszczyciele miały bezpiecznie kontynuować rejs. Informację o ataku przekazali anonimowi przedstawiciele Pentagonu, cytowani przez CBS News.

Ataki w cieśninie Ormuz. USA odpowiedziały ogniem

Dowództwo CENTCOM poinformowało, że przepłynięcie przez cieśninę odbyło się w ramach operacji "Projekt Wolność". Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na tym szlaku.

Admirał Brad Cooper nie potwierdził dziennikarzom, że Irańczycy zaatakowali amerykańskie niszczyciele. Stwierdził jednak, że doszło do ostrzału amerykańskich statków handlowych, a w odpowiedzi USA zniszczyły siedem wrogich łodzi. Teheran zaprzecza tym informacjom i twierdzi, że żadne jednostki nie zostały zniszczone.



Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej. Według informacji przekazanych przez USA, przez ten obszar przepłynęły również dwa statki handlowe pod amerykańską banderą.

Od 28 lutego trwa konflikt między USA i Izraelem a Iranem, który doprowadził do poważnych zakłóceń w globalnych dostawach energii. Od 8 kwietnia teoretycznie obowiązuje zawieszenie broni, jednak żadne rozmowy pokojowe nie przyniosły dotąd przełomu.

