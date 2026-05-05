Ogromny pożar lasu na Lubelszczyźnie. Jest apel do mieszkańców

"Uwaga Mieszkańcy! Między Józefowem a Łukową, w okolicy miejscowości Kozaki, trwa dramatyczna walka z potężnym pożarem lasu. Sytuacja jest bardzo poważna i dynamiczna" - przekazano na profilu starostwa powiatu biłgorajskiego.

Strażacy otrzymali zgłoszenie o rozległym pożarze lasu w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim we wtorek po godz. 15 - przekazał rzecznik KP PSP w Biłgoraju kpt. Mateusz Małyszek.

Pożar lasu w woj. lubelskim. Pracuje ok. 200 strażaków

– Na miejsce zostało zadysponowanych ok. 60 zastępów straży pożarnej, czyli ok. 200 strażaków – powiedział kpt. Małyszek.

Dodał, że w akcji strażacy wykorzystują m.in. dwie cysterny z wodą i dwa śmigłowce. Działania utrudnia wiatr, nie jest znany rozmiar pożaru.

- Jestem w stałym kontakcie ze służbami. Apeluję o omijanie tamtych rejonów i ułatwienie przejazdu wozom strażackim! Zamknięta dla ruchu jest droga wojewódzka 849 na wysokości m. Kozaki. Skrajna susza sprawia, że ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, a pożar wciąż nie jest opanowany. Strażacy robią wszystko, co w ich mocy, by powstrzymać żywioł - zaapelował starosta Andrzej Szarlip.

Biłgorajska policja zakomunikowała wcześniej, że z uwagi na pożar lasu i nieużytków rolnych droga wojewódzka nr 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest całkowicie zablokowana. Mundurowi kierują ruch objazdami: od strony Józefowa na Aleksandrów, a od strony Obszy na Łukową i Księżpol na drogę wojewódzką nr 835.

Służby apelują o niezbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

