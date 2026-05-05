Zakrzewski przekazał, że dane pochodzą z ponad 90 proc. protokołów, które spłynęły po pierwszym dniu matur. Egzamin z języka polskiego odbył się w poniedziałek i rozpoczął tegoroczne zmagania maturzystów.

Unieważniony egzamin maturalny można powtórzyć dopiero za rok

Osoby, którym unieważniono egzamin, nie mogą przystąpić do niego ponownie w tym samym roku. Kolejna szansa pojawia się dopiero w maju przyszłego roku.

Dyrektor CKE zaznaczył, że bilans dotyczący matury z matematyki, która odbyła się we wtorek, będzie znany po spłynięciu wszystkich protokołów.

Dane o unieważnionych maturach z poprzednich lat

W 2025 roku egzaminy maturalne unieważniono 244 osobom. W trakcie egzaminów 105 przypadków dotyczyło ściągania, a 72 wniesienia lub używania urządzeń telekomunikacyjnych.

W 2024 roku unieważniono 202 egzaminy, a w 2023 - 118. W obu latach jedną z głównych przyczyn było korzystanie z telefonów lub innych urządzeń.

Wniesienie telefonu, korzystanie z niego, ściąganie lub zakłócanie przebiegu egzaminu skutkuje jego przerwaniem. Maturzysta musi opuścić salę, a egzamin zostaje unieważniony. Wyjątkiem są urządzenia służące do monitorowania stanu zdrowia, np. poziomu glukozy. Ich użycie musi być wcześniej zgłoszone.

