Dziennik określa Europejską Wspólnotę Polityczną jako "platformę, której celem jest promowanie Europy jako potęgi alternatywnej wobec gigantów: USA i Chin". Komentując to wydarzenie, "Le Figaro" ocenił, że kraje europejskie i Kanada prezentowały jedność wobec prezydenta USA Donalda Trumpa.

Ekspert paryskiego Instytutu Delorsa, Sebastien Maillard ocenia, że "wraz z zaproszeniem Kanady, format ten, początkowo dyktowany geografią, nabiera również wyglądu antytrumpowskiego". Na spotkaniu w Armenii "niewymieniany z nazwiska prezydent USA był wszechobecny" - relacjonuje "Le Figaro".

Dziennik zaznacza, że kraje europejskie i Kanada spotkały się po tym, jak Trump ogłosił wycofanie co najmniej pięć tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Niemczech. "Le Figaro" dodaje, że nakłada się to na anulowanie przez amerykańską administrację rozmieszczenia w Niemczech pocisków Tomahawk. "To kolejna szczelina w polityce odstraszania NATO wobec Rosji, której Europa na razie nie jest w stanie zapełnić" - podkreśla dziennik.

Zdaniem "Le Figaro" podczas spotkania w Erywaniu "po raz kolejny" kraje europejskie "nie poczyniły postępów w konkretnych sprawach". Mimo rysujących się rozwiązań taktycznych, takich jak koalicja chętnych czy inicjatywa zabezpieczenia cieśniny Ormuz, panuje "pustka strategiczna" - podsumowuje francuski dziennik.

Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbył się w niedzielę w Erywaniu, stolicy Armenii. Na spotkanie zaproszono 48 szefów państw i rządów, m.in. z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy w forum EWP wziął udział kraj spoza Europy, czyli Kanada, reprezentowana przez premiera Marka Carneya.

Podczas szczytu omówiono m.in. kwestię bezpieczeństwa Europy w kontekście gospodarki i energetyki. Mowa była także o wzmacnianiu odporności demokracji. Polskę na tym wydarzeniu reprezentował premier Donald Tusk, który napisał na platformie X, że zorganizowany szczyt powinien dać jasny sygnał, iż "więzi transatlantyckie i przyjaźń europejsko-amerykańska są naszą wspólną odpowiedzialnością" oraz że "nie ma dla tego alternatywy".

