Do strzelaniny doszło w poniedziałek ok. godz. 15.30 czasu lokalnego w parku między Białym Domem i pomnikiem Waszyngtona. Wówczas agenci Secret Service, którzy patrolowali okolicę, mieli zauważyć mężczyznę, który posiadał przy sobie broń.

Funkcjonariusze podążyli za nim. Mężczyzna zaczął uciekać i oddał strzały w kierunku agentów, którzy następnie także odpowiedzieli ogniem.

Strzelanina w pobliżu Białego Domu. Dwie osoby ranne

Początkowo biuro prasowe Secret Service informowało, iż ranny został jedynie podejrzany. Następnie jednak zastępca dyrektora jednostki Matthew Quinn przekazał, że w wyniku strzelaniny obrażenia odniósł także przypadkowy nastoletni przechodzień.

Quinn, cytowany przez agencję AP, przekazał, że obie te osoby trafiły do szpitala. Jak wytłumaczył, póki co nie ma informacji o stanie zdrowia agresora. Postrzelony nastolatek nie odniósł natomiast poważnych obrażeń i - zdaniem śledczych - został trafiony z broni podejrzanego.

Incydent nieopodal Białego Domu. Padły strzały, Trump w tym czasie wygłaszał przemówienie

W związku ze strzelaniną kompleks Białego Domu został tymczasowo zamknięty. Agencja Reutera opisała, że niedługo przed tym niebezpiecznym incydentem obok przejeżdżała kolumna pojazdów J.D. Vancem. Póki co nic nie wskazuje jednak na to, aby podejrzany zamierzał zbliżyć się do kolumny z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych.

Nie wiadomo także, czy zdarzenie było w jakikolwiek sposób związane z Donaldem Trumpem, który miał w tym czasie wygłaszać swoje przemówienie w Białym Domu.

Agencja AP przypomniała, że pod koniec ubiegłego miesiąca doszło do strzelaniny podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Quinn, pytany o to, czy poniedziałkowy incydent był powiązany z "innymi niedawnymi zamachami" na życie prezydenta Trumpa, stwierdził, że wątek ten będzie badany.

