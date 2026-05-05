Sanatorium z NFZ prawie bez czekania. Takiej sytuacji nie było od lat

To zdecydowanie zmiana, na którą od dawna wyczekiwały tysiące pacjentów z chorobami przewlekłymi i po ciężkich zabiegach.

Krótsze kolejki do sanatorium. Jest się z czego cieszyć

Z danych przekazanych "Faktowi" przez NFZ wynika, że średni czas oczekiwania na sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dorosłych spadł do siedmiu miesięcy. Jeszcze w 2023 roku w wielu regionach czekało się 11-12 miesięcy.

Najlepiej pod tym względem wypadają województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. Tam średni czas oczekiwania wynosi ok. cztery miesiące. Najgorzej jest w województwach: śląskim, dolnośląskim i łódzkim. Przyjmuje się, że w tych regionach na turnus czeka się nawet dwa razy dłużej, średnio 8 miesięcy.

Różnice między regionami są duże. Sprawdź swoje województwo

Czas oczekiwania wciąż zależy od regionu oraz rodzaju leczenia. W najpopularniejszych uzdrowiskach kolejki mogą być naturalnie dłuższe. Poniżej aktualny czas oczekiwania od momentu rejestracji skierowania:

Podlaskie: 4 miesiące

Warmińsko-mazurskie: 4 miesiące

Kujawsko-pomorskie: 5 miesięcy

Podkarpackie: 6 miesięcy

Lubelskie: 6 miesięcy

Opolskie: 7 miesięcy

Zachodnio-pomorskie: 8 miesięcy

Lubuskie: 8 miesięcy

Pomorskie: 8 miesięcy

Świętokrzyskie: 8 miesięcy

Wielkopolskie: 8 miesięcy

Mazowieckie: 8 miesięcy

Małopolskie: 8 miesięcy

Dolnośląskie: 9 miesięcy

Łódzkie: 9 miesięcy

Śląskie: 9 miesięcy

NFZ Średni czas oczekiwania na turnus sanatoryjny spadł do 7 miesięcy

Obecne przepisy dopuszczają wyjazd do sanatorium nie częściej niż raz na 18 miesięcy od zakończenia poprzedniego turnusu. Eksperci, w tym konsultant krajowa dr Aleksandra Sędziak, od lat postulowali skrócenie karencji do sześciu miesięcy. Resort zdrowia nie zgodził się jednak na zmiany.

Rezygnacje z sanatorium

Jednym z czynników, które mogą wpływać na krótszy czas oczekiwania, są rosnące rezygnacje z już przyznanych terminów.

W 2025 roku Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zanotował aż 134 031 rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego. To prawie 7000 więcej niż rok wcześniej (127 055 w 2024 r.). W 2024 r. niemal połowa dorosłych (42 proc.), którym wystawiono skierowanie do sanatorium, zrezygnowało z niego.

Powody rezygnacji bywają różne:

obowiązki rodzinne

niedogodna lokalizacja sanatorium

niedopasowane terminy

problemy z dotarciem na teren uzdrowiska

Paradoksalnie ten, kto wytrwa w kolejce i nie zrezygnuje, ma coraz większe szanse na wcześniejszy wyjazd. Wolne miejsca po rezygnacjach trafiają do puli tzw. zwrotów. Można z nich skorzystać, jeśli jest się gotowym na wyjazd w ciągu 14 dni.

Jak dostać się do sanatorium z NFZ?

Podstawą jest skierowanie od lekarza, które trafia do NFZ w celu weryfikacji. Od 1 lipca 2023 r. lekarz wystawia wyłącznie e-skierowanie. Trafia ono do właściwego oddziału NFZ, a pacjent może śledzić status sprawy na Internetowym Koncie Pacjenta.

Od 1 lipca 2025 r. skierowania mogą również zatwierdzać interniści, lekarze rodzinni, reumatolodzy i ortopedzi, pod warunkiem ukończenia specjalnego kursu z podstaw balneologii.

Po zatwierdzeniu skierowania pacjent otrzymuje informację o terminie i miejscu wyjazdu nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

