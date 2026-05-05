SAFE dla Polski. Komisja Europejska zatwierdziła umowę

Umowę w piątek w Warszawie podpiszą unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz szefowie Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Finansów - Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański.

"Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE jako pierwszą! Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu. SAFE to blisko 190 mld złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego" - przekazał za pośrednictwem medium społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz.

Program SAFE dla Polski. W piątek podpisanie umowy

Według źródeł PAP procedura pisemna wśród komisarzy w sprawie umowy pożyczkowej SAFE dla Polski została pomyślnie zakończona w poniedziałek. Polska umowa w ramach programu SAFE jest tym samym pierwszą, która została zaakceptowana przez KE dla jakiegokolwiek państwa.

"Program SAN i Potwór z Tarnowa, Piorun ze Skarżyska Kamiennej, czy Okręt Ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni i wiele, wiele więcej zamówień coraz bliżej! Podpisanie umowy już w ten piątek!" - przekazał szef MON.

Pomyślnie zakończyła się także procedura dla Litwy. Po wizycie w Warszawie Serafin i Kubilius udadzą się do Wilna, gdzie zatwierdzona zostanie kolejna pożyczka.

